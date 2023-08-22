理文挑戰浦和冀寫歷史 將帥勉保持信心 舊將中村祐人探班打氣

浦和紅鑽vs.理文 晚上18：30開賽

上季港超亞軍理文今季首戰亞冠外圍賽，今夏有愛沙尼亞國腳前鋒安尼亞及前荷甲中場保利臣等人加盟，上周三憑後者梅開二度，於香港大球場以5：1大勝印尼峇里聯晉身亞冠附。大軍上周六赴日備戰，主教練曾昭達更上周五抵達東京，即晚到比賽球場埼玉2002體育場，觀戰浦和紅鑽在日職以1：0挫名古屋鯨魚。此外，港足入籍兵兼出身浦和青年軍的中村祐人，今夏約滿理文掛靴返日生活後，前晚專程到理文下榻酒店探班，送上印有「必勝」兩字的米餅為球隊打氣，理文也準備印有其名字及亞冠臂章的新主場球衣回禮。

由於沒有香港的電視台或網上平台取得直播權，今仗香港沒有賽事直播。理文昨由持有歐洲足協專業教練牌照的教練團成員佐迪，聯同副隊長顏樂楓出席賽前記者會。佐迪稱即使面對亞冠冠軍，球隊仍會保持野心拼盡，「第一次參加亞冠外圍賽不是易事，但球隊上仗表現很好，希望球員保持信心、勇敢面對強敵，能晉級就是創造球會歷史」。顏樂楓稱要保持踢法爭晉級，「球隊季初狀態當然未到最好，但上仗大勝給予我們信心」。他稱兩大新援安尼亞及保利臣令球隊有更多攻門機會，將成挑戰強敵的「武器」。後衛徐宏傑及門將陳嘉豪也預期會主守及受壓，但仍會尋求機會反擊入球。

浦和隊長酒井宏樹明言不會輕敵

3屆亞冠盟主浦和紅鑽上季日職只排第9，但贏得亞冠而獲附加賽席位。這支「日本紅魔」去年底由波蘭籍教頭史高沙執教，今年4月底的亞冠決賽正選陣容中，防線包括一對北歐中堅、丹麥籍的阿歷山大舒侯斯及挪威籍的凱巴頓，日本前國腳門將西川周作及隊長右閘酒井宏樹。今夏再簽入歐洲回流的前國腳中島翔哉及曾效巴塞隆拿B隊的安部裕葵，聯同近兩仗均建功的西班牙籍前鋒荷西簡迪，暫列日職第4，近12仗主場只輸1場。

酒井宏樹在賽前記招強調衛冕首擊不會輕敵，史高沙稱要延續埼玉2002體育場的主場「魔力」，又點名理文除兩大新外援，一對翼鋒艾華頓及基華尼頓均具威脅，須減少其進攻空間。

港腳梁諾恆隨浙江隊迎泰港

今晚其餘3場亞冠附，港腳梁諾恆在陣的中超浙江隊主場對泰甲泰港，上海海港迎戰巴吞聯；淘汰標準流浪的越南海防FC作客韓職仁川聯。