西班牙首奪女足世盃 決賽1球挫英軍 看齊男足寫歷史

英格蘭隊此役以4強淘汰澳洲隊的原班人馬擔正；西班牙隊則以過去兩仗後備上陣建奇功的19歲左翼柏拉露奴正選上陣。16分鐘，「三獅」翼鋒羅倫希寶第一時間射門中楣彈出。

卡莫娜奠勝悼好友亡母

1分鐘後，西班牙隊翼鋒蓮當度窄位施射，但被英軍門將伊普絲及時擋出。29分鐘，西班牙前鋒嘉丹蒂助攻予左閘卡莫娜第一時間射入，她慶祝時展示寫上Merchi字樣的內衣，以悼念好友剛離世的母親。

下半場接戰，「三獅」主帥韋格雯換入中場嘉兒凱莉及停賽兩場後復出的翼鋒羅倫占士。68分鐘，西班牙獲判12碼，但中場珍妮花靴莫素操刀被伊普絲「捉到路」一抱入懷。90分鐘，西班牙調入過去兩屆女子金球獎得主普迪拉絲加強中場實力，之後兩軍在補時14分鐘內未能改寫紀錄，西班牙終贏1：0，並獲得429萬美元（約3360萬港元）獎金，而「鬥牛軍」的男足名宿包括卡斯拿斯以及韋拿，等均撰文道賀。

英軍主帥輸得心服

西班牙主帥佐治韋達說：「完成了一個艱難任務。為這支球隊自豪。我們知道如何去比賽和忍受艱辛，現在是慶祝的時候了。」英軍主帥韋格雯則說：「這是一場兩軍都亟欲勝出的決賽，大家都踢得很開放，不過西班牙確是表現較好的一隊。」

另外，西班牙中場邦瑪蒂獲膺今屆金球獎得主，而日本隊的宮澤日向以5球榮膺神射手，至於金手套獎則屬於英軍門將伊普絲。此外，今屆比賽共入164球，當中西班牙攻入18球是各隊之冠。