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2023年8月21日星期一
曼聯吞敗 坦帥責難 0：2負熱刺 不滿麾下把握力批球證誤判
10人利物浦反勝般茅開齋 遠藤航演處子戰
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PSG開季兩連和 麥巴比「解凍」即建功
皇馬開季兩連捷 比寧咸首兩戰建功看齊C朗
足壇快遞：多蒙特開咧戰險勝科隆
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西班牙首奪女足世盃 決賽1球挫英軍 看齊男足寫歷史
崔浩然決賽傷退 蔡俊彥主場不戰而勝
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體壇快訊：港隊世界賽分途出擊
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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