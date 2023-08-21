明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯吞敗 坦帥責難 0：2負熱刺 不滿麾下把握力批球證誤判

【明報專訊】「曼市雙雄」昨在英超次輪各有悲喜。曼聯作客熱刺以0：2吞敗，賽後「紅魔」領隊坦夏格認為球隊應獲判一記12碼，又批評麾下把握力弱。反觀衛冕之師曼城則以1：0擊退紐卡素，創下隊史主場各項賽事17連勝新紀錄。菲爾科頓此役表現出眾，賽後獲主帥哥迪奧拿稱讚是對敵軍構成真正威脅的危險人物。

曼聯昨續用開咧戰贏波11人征戰熱刺，上半場初段較多攻勢，其中翼鋒阿歷真度加拿祖禁區外起腳，「省」中禁區內的熱刺後衛基斯甸羅美奧的手部，惟球證奧利華及視像裁判（VAR）均無表示。易邊後4分鐘，熱刺翼鋒古路施夫斯基右路傳中「省」中敵衛利辛度馬天尼斯改變方向，伏兵尾柱的熱刺中場柏比沙亞勁射破網，取得加盟兩年以來首個入球。「紅魔」及後先有翼鋒安東尼馬菲奧斯禁區外勁射中柱，後有中場卡斯米路頭槌攻門也被古里莫維卡里奧擋出，至83分鐘禍不單行，「紅魔」守將利辛度馬天尼斯擺烏龍，令熱刺得以首響勝鼓。

曼城挫紐卡素 主場17連勝締紀錄

艾華利斯奠勝 科頓膺最佳獲讚

坦夏格賽後不滿羅美路的手球未判12碼，「這絕對是12碼，羅美路的手改變了皮球方向，而且手亦高過身體」。而曼聯整場比賽22次起腳僅有6次命中目標，坦夏格稱這就是買入賀隆特的原因，「我們在上半場製造不少攻勢，但我們必須把握機會。如果一切順利，賀隆特即將復出，球隊將有更多球員分擔入球」。

曼城憑祖利安艾華利斯在31分鐘接應前線拍檔菲爾科頓右路橫傳勁射破網，以1球挫紐卡素，取得開咧兩連勝。23歲的科頓近仗取代長唞的奇雲迪布尼成為進攻重心，此仗亦因交出3次射門和7次關鍵傳送，賽後當選全場最佳球員，哥迪奧拿大讚道：「他能司職多個位置，是個能為敵軍帶來真正威脅的危險人物。此外，他與隊友的互動和不滅的戰意，也令我心感欣慰。」

科頓則說：「領隊曾數次告訴我，『你必須有耐性。我知道你訓練期間表現很好和非常落力，未來充滿機會』。我現在享受比賽，希望往後有更多上陣機會，續展示自己的能力。」相比於科頓，箭頭艾寧夏蘭特或斯人獨憔悴，他此仗4射2中但再「食白果」，月初至今各賽事共4仗掛帥，只在作客英超「升班馬」大捷中梅開二度。

上 / 下一篇新聞