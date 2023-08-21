曼聯吞敗 坦帥責難 0：2負熱刺 不滿麾下把握力批球證誤判

曼聯昨續用開咧戰贏波11人征戰熱刺，上半場初段較多攻勢，其中翼鋒阿歷真度加拿祖禁區外起腳，「省」中禁區內的熱刺後衛基斯甸羅美奧的手部，惟球證奧利華及視像裁判（VAR）均無表示。易邊後4分鐘，熱刺翼鋒古路施夫斯基右路傳中「省」中敵衛利辛度馬天尼斯改變方向，伏兵尾柱的熱刺中場柏比沙亞勁射破網，取得加盟兩年以來首個入球。「紅魔」及後先有翼鋒安東尼馬菲奧斯禁區外勁射中柱，後有中場卡斯米路頭槌攻門也被古里莫維卡里奧擋出，至83分鐘禍不單行，「紅魔」守將利辛度馬天尼斯擺烏龍，令熱刺得以首響勝鼓。

曼城挫紐卡素 主場17連勝締紀錄

艾華利斯奠勝 科頓膺最佳獲讚

坦夏格賽後不滿羅美路的手球未判12碼，「這絕對是12碼，羅美路的手改變了皮球方向，而且手亦高過身體」。而曼聯整場比賽22次起腳僅有6次命中目標，坦夏格稱這就是買入賀隆特的原因，「我們在上半場製造不少攻勢，但我們必須把握機會。如果一切順利，賀隆特即將復出，球隊將有更多球員分擔入球」。

曼城憑祖利安艾華利斯在31分鐘接應前線拍檔菲爾科頓右路橫傳勁射破網，以1球挫紐卡素，取得開咧兩連勝。23歲的科頓近仗取代長唞的奇雲迪布尼成為進攻重心，此仗亦因交出3次射門和7次關鍵傳送，賽後當選全場最佳球員，哥迪奧拿大讚道：「他能司職多個位置，是個能為敵軍帶來真正威脅的危險人物。此外，他與隊友的互動和不滅的戰意，也令我心感欣慰。」

科頓則說：「領隊曾數次告訴我，『你必須有耐性。我知道你訓練期間表現很好和非常落力，未來充滿機會』。我現在享受比賽，希望往後有更多上陣機會，續展示自己的能力。」相比於科頓，箭頭艾寧夏蘭特或斯人獨憔悴，他此仗4射2中但再「食白果」，月初至今各賽事共4仗掛帥，只在作客英超「升班馬」大捷中梅開二度。