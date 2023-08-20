何詩蓓主場50自破港績兼封后 亞運將戰4單項

專注自身不想獎牌 總教練信有力爭佳績

何詩蓓昨在女子50米自由泳決賽游出24.44秒，以奧運A標時間（24.70秒）輕鬆奪冠，同時刷新自己在環地中海法國站的24.56秒舊港績。她賽後坦言從日本福岡世界賽返港約兩周，並一直辛苦訓練，故這項香港紀錄在其意料之外。

港隊今屆亞運將派出21男18女，相隔9年再戰亞運的何詩蓓，將出戰50米蛙泳，以及50、100、200米自由泳，她坦言正在增加有氧訓練，「期望習慣『背靠背』出賽」。

何詩蓓2014年仁川亞運得3面接力銅牌，上屆因傷無緣，今次挾世界冠軍頭銜征戰杭州亞運，被外界視為泳隊歷來首金希望。惟她直言不會考慮獎牌或紀錄，只想專注自身，「我對待每個比賽的心態差不多，我想做足準備，為年輕隊員做個好榜樣」。

泳隊總教練陳劍虹期望今屆成績超越上屆的1銀2銅，又稱除了何詩蓓之外，何甄陶、張心悅、接力隊也是獎牌希望，「何詩蓓有機會奪金，4個項目有信心爭到好成績，但中國隊有主場優勢，或會超水準發揮，希望港將享受比賽，發揮最佳水平就好」。