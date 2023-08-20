港隊鮮有夫妻檔 陳家豪姚潔貞婚後延續勇態

姚潔貞誕女後仍破多項港績

去年底宣布退役的姚潔貞，於2014年與長跑好手陳家豪結婚，並於同年辭去護士工作，結果在兩年後的里約奧運，成為香港史上第4個直達奧運標準的馬拉松跑手。她在2018年誕下愛女後極速復出，隨後連破女子10公里（33分48秒）、15公里（51分06秒）、半馬拉松（1小時12分10秒）及馬拉松（2小時31分24秒）的4項路跑港績。陳家豪在2020年同樣迎來突破，刷新塵封的5000米個人最佳成績（PB）。

黃永棋陳祉嘉世沙運合作成空

唐鵬帖雅娜兩攜手征奧運

至於有「林丹殺手」之稱的黃永棋，與同為羽毛球前港隊代表陳祉嘉在2017年「拉埋天窗」，並於3年後誕下愛情結晶品。黃氏伉儷早前曾代表港隊拿下世界沙灘運動會戶外羽毛球亞洲區資格，惟印尼奧委會稱當地政府遲遲未批出預算，導致賽事取消，兩人未能雙劍合璧再戰國際賽。

另外，已掛拍的香港乒乓球隊猛將唐鵬及帖雅娜，亦曾以夫妻檔身分接連出戰2012年倫敦奧運和2016年里約奧運。