港隊空手道夫妻迎亞運終章 曾綺婷鄭子文互相扶持盼寫完美句號

鄭氏伉儷在2013年起拍拖，2021年結束8年愛情長跑成婚，雖兩人同為香港空手道隊成員，但34歲的鄭子文主項為套拳，31歲的曾綺婷主項則為自由組手，專長也不盡相同。被問到對方吸引之處，鄭子文笑稱綺婷是理想女友的模樣，也指對方性格與自己互補，「我比較靜，但她很愛笑，是我們的開心果，雙方性格就像一凹一凸」。

曾綺婷隨即補充，子文處事冷靜的態度也影響自己。不過，兩人最初在一起的原因，是有空手道這共同話題，「運動員跟普通人一樣，都會有情緒、會低落和有壓力。我們一起度過不少難關，可能外人不太容易理解，隊友也不能幫助太多，即使我們仍在拍拖階段，但對方也是最親的人」。

對於6歲起接觸空手道曾綺婷來說，2012年轉為全職運動員以來，最大難關定是2017年港隊空手道組手教練離職，令她陷入低潮，「當時比賽幾乎都是第一場就輸，找不到節奏、方向和打法。體院資助我去比賽，我有責任爭成績，但就是做不到，甚至對比賽有恐懼，易緊張及不知所措」。

捱過低潮苦盡甘來 二人今年分途寫佳績

曾綺婷坦承當時想過退役，但港隊隨後改聘法籍教練，雖對方因疫情離職，但也令她漸漸重拾信心。她笑言：「難捱不要緊，我不會轉牛角尖，而且子文亦會在身邊支持我。」鄭子文隨即表示，相信夫妻二人仍有力衝成績，仍未到放棄一刻。

杭州亞運因疫情延後一年至今年9月上演，鄭子文及曾綺婷決意在賽場上拚多一年，結果今年先後寫下佳績。鄭子文在年初的世界一級空手道甲級聯賽雅典站的男子個人形摘銅，終結6年在WKF賽事的獎牌荒；曾綺婷除了在世界一級空手道超級聯賽摩洛哥站的女子50公斤以下的自由組手掛銅，更在上月底的亞洲賽首封后。兩人經常分隔兩地，佳績也令他們感到付出有回報。

鄭子文作為空手道隊「四朝元老」，坦言13年來心態有變，今年除出戰男子個人形，亦伙洪晧崴和鄧宇軒參戰隊際形，他笑言3個年代選手一起出賽感覺特別，但不論能否贏牌，亦盼在亞運謝幕戰留下美滿結局，「我希望10幾年運動員生涯能好好結尾，這是對自己最好的交代。要這麼多年維持高水平，絕非易事」。

曾綺婷則第3次出戰亞運，她指獲現任伊朗籍組手教練委任為隊長後，令她倍添責任心，同時由各項細節建團隊的凝聚力，助她建立自信，「早前的比賽證明給他人知道，你們要小心，我真的衝着亞運來」。

無論亞運成績如何，鄭子文及曾綺婷也計劃在今年淡出賽場，後者直言「我好鍾意比賽，但都想生小朋友」，而鄭子文兩年前也開設「文武道館空手學苑」嘗試教練工作，為退役轉型鋪路。不過，兩口子講到能代表香港參賽，也感到自豪，「這不是人人做到的事，將來也可告訴兒孫，我們曾是香港代表吧」。

文：許嘉明、圖：楊柏賢