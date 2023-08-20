體壇快訊：港隊東亞青運添5銅

C朗復出 艾納斯吞兩連敗

葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）昨傷癒復出，伙拍沙迪奧文尼於沙特聯次輪合作攻堅，惟二人是役「食白果」之餘，球隊亦在主場以0：2不敵泰禾恩，開季兩戰全敗。

艾卡拉斯辛辛那堤賽晉4強

西班牙籍世界一哥卡路士艾卡拉斯昨晨於辛辛那堤網球公開賽男單8強，與澳洲籍球手佩素力戰逾兩小時，終以盤數4：6、6：3、6：4反勝過關，將與波蘭籍好手侯卡錫爭入決賽。至於世界二哥的塞爾維亞名將佐高域則在另一場8強，以直落兩盤6：0、6：4輕取主場出戰的費利斯，4強將鬥德國籍名將阿歷山大薩維利夫。女單方面，波蘭籍的世界一姐施維雅達於8強直落兩盤挫捷克籍的禾祖素娃，將與主場球手嘉奧芙爭入決賽，而另一場4強則由白俄籍世界二姐莎芭倫卡面對捷克籍的梅祖娃。

橫濱水手壓過神戶登頂

衛冕的橫濱水手昨於日職主場以2：1擊敗FC東京，賽後24戰得50分，以兩分壓過同日主場言和柏雷素爾的神戶勝利船升上榜首。至於將在周二於亞冠外圍賽迎戰港超球會理文的浦和紅鑽，昨在主場1：0小勝季席的名古屋鯨魚，賽後續排第4。