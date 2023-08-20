柏基達涉違賭博條例受查 曼城棄斟

韋斯咸迎車 兩軍新兵勢「地標」

據英媒報道，身為巴西國腳的柏基達今年3月代表韋斯咸在英超出戰阿士東維拉的賽前，其在家鄉認識的相關人士投注柏基達是役領黃，而他亦在比賽下半場被黃牌警告，英足總懷疑柏基達涉違反賭博條例，決定調查事件，目前當事人否認控罪，但據報受事件影響，原本有意斟介對方的曼城，昨決定放棄收購這名25歲中場。

軍情方面，「鎚仔幫」中場新兵禾特普斯及艾臣奧馬艾華利斯勢在主場首演「地標戰」，摩西斯卡些度亦勢首次穿起「藍戰士」球衣亮相。而車路士續受傷兵困擾，除前鋒尼干古及一對中堅韋斯利科芬拿和班洛特巴迪亞舒尼外，右閘列斯占士亦加入「十字軍」行列。

此外，兩軍最近6次於英超交手，韋斯咸只曾在2021年12月主場擊敗對手，其餘5場僅錄得1和5負，車路士則在過去7季6次於首場作客取勝，反觀韋斯咸於過去6季首仗主場僅得1勝。

森林挫錫菲聯開齋

另外，諾定咸森林在昨晨憑右翼衛奧里亞分別交出助攻予前鋒艾禾尼爾及基斯活特，助球隊主場以2：1擊敗「升班馬」錫菲聯，取得今季聯賽首勝。