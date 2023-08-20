英西今決戰爭女足世盃 篤定誕新盟主 瑞典季軍戰輕取澳洲

女足世界盃決賽將於今傍晚6時上演，由世界排名第4的英格蘭隊對上世界排名第6的西班牙隊，當中「三獅」主教練韋格雯希望麾下能踢出人生中最精彩的比賽，而英軍同時有列斯占士胞妹羅倫占士停賽復出。

羅倫占士復出為三獅攻堅

英軍主帥韋格雯稱球隊感受到來自英格蘭的支持，「我們在澳洲感受到來自地球另一端英格蘭的支持，這是大家的夢想，只要球員能打出有史以來最好的比賽，所以支持我們的球迷都會喜歡它」。英軍及「鬥牛軍」皆未曾在女足世盃奪冠，意味着今仗將誕生新的世界冠軍。

另外，今屆替英軍射入3球的羅倫占士將於決賽復出，這名效力車路士的21歲前鋒於16強面對尼日利亞隊時，腳踩對方臀部直接領紅，被驅逐離場，因此需停賽兩場，缺席了8強及4強大戰。韋格雯稱羅倫占士已得到應有的教訓，並已準備好出戰今天的決賽。

至於昨午舉行的季軍戰，世界排名第3的瑞典隊，憑禾芙露（Fridolina Rolfo）在30分鐘主射12碼破網，加上艾絲蘭尼（Kosovare Asllani）在62分鐘「埋齋」，終以2：0擊敗東道主之一的澳洲隊，連續兩屆兼第四度奪季，落敗的「袋鼠兵」亦打破隊史於女足世盃的最佳紀錄。