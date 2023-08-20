明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

英西今決戰爭女足世盃 篤定誕新盟主 瑞典季軍戰輕取澳洲

【明報專訊】女足世界盃決賽 西班牙vs.英格蘭 ViuTV96台 晚上18：00直播

女足世界盃決賽將於今傍晚6時上演，由世界排名第4的英格蘭隊對上世界排名第6的西班牙隊，當中「三獅」主教練韋格雯希望麾下能踢出人生中最精彩的比賽，而英軍同時有列斯占士胞妹羅倫占士停賽復出。

羅倫占士復出為三獅攻堅

英軍主帥韋格雯稱球隊感受到來自英格蘭的支持，「我們在澳洲感受到來自地球另一端英格蘭的支持，這是大家的夢想，只要球員能打出有史以來最好的比賽，所以支持我們的球迷都會喜歡它」。英軍及「鬥牛軍」皆未曾在女足世盃奪冠，意味着今仗將誕生新的世界冠軍。

另外，今屆替英軍射入3球的羅倫占士將於決賽復出，這名效力車路士的21歲前鋒於16強面對尼日利亞隊時，腳踩對方臀部直接領紅，被驅逐離場，因此需停賽兩場，缺席了8強及4強大戰。韋格雯稱羅倫占士已得到應有的教訓，並已準備好出戰今天的決賽。

至於昨午舉行的季軍戰，世界排名第3的瑞典隊，憑禾芙露（Fridolina Rolfo）在30分鐘主射12碼破網，加上艾絲蘭尼（Kosovare Asllani）在62分鐘「埋齋」，終以2：0擊敗東道主之一的澳洲隊，連續兩屆兼第四度奪季，落敗的「袋鼠兵」亦打破隊史於女足世盃的最佳紀錄。

上 / 下一篇新聞