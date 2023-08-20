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體育

傑志港超揭幕戰響勝鼓 新兵祖連奴起孖 領銜3球淨勝大埔

【明報專訊】新一季港超昨午開鑼，揭幕戰由上季「三冠王」傑志在旺角大球場對大埔，憑新加盟的祖連奴梅開二度，大勝3：0，衛冕之路旗開得勝。至於「升班馬」均業北區作客青衣運動場完場前1：1逼和晉峰，各得1分。

港超踏入第10季，由衛冕的傑志打頭陣，在旺角場主場迎戰有李志堅回巢執教的大埔，新任香港足總副主席徐英偉任開球禮嘉賓。本月賽事因應天氣炎熱關係，頭場順延一小時至下午4時開賽。「藍鳥」今季多達11名外援，正選6名外援起用新加盟的前拉素中場奧拿斯及北馬其頓前國腳丹卓斯基，韓國前國腳金信煜未列名單，伊高沙托尼亦無緣倒戈。大埔派出4名巴西兵，包括新前鋒馬卡雷拿及長人中堅馬高斯山度士。

今季港超首次引入視像裁判（VAR），但未趕及獲國際足協（FIFA）發出批文下，首兩周聯賽未能應用。佔盡控球優勢的傑志，於32分鐘由正申請入籍的祖連奴先開紀錄，中場米基爾於71分鐘射入12碼，加上祖連奴3分鐘後再下一城，於1434人入場下大勝3：0。

朱志光稱每仗外援以狀態優先

祖連奴加盟傑志首場聯賽即梅開二度，當選賽事最佳球員，連同泰國集訓5場季前熱身賽入3球，狀態大勇。這名32歲翼鋒提及，與陣中巴西籍等外援關係良好，是他很快在新球隊取得好表現主因之一。傑志主帥朱志光稱，每仗起用的6名外援以狀態優先，認為屬良性競爭，又稱球隊目前狀態未足以應付下月中舉行的亞冠分組賽。大埔主教練李志堅透露，緊接會簽一、兩名中前場球員，以加強陣容。

北區升班首戰逼和晉峰

另邊廂，「升班馬」均業北區今夏由上季於晉峰掛靴的何國泉出任副總監後，今夏多達8名晉峰球員來投，當中4人於昨晚港超首擊正選倒戈晉峰，包括林樂勤、葉卓文、劉君正及門將林駿杰。晉峰由韓籍新主教練河赫俊領軍，正選僅起用兩名韓援文智星及金相佑。

這場「話題之戰」有549人入青衣場，半場互無紀錄，晉峰於67分鐘由後備入替的新外援凱基打破僵局。北區完場前由馬圖斯射破表現神勇的門將龐焯熙十指關，逼和1：1各得1分。

倒戈的葉卓文重返青衣場，賽後跟不少舊隊友擁抱寒暄，他笑言百感交集，「入場球隊企位時都曾企錯邊，但落到場就要畀盡，對手同樣畀盡，大家都踢得好」。

深南今演區隊戰 東方迎香港U23

今日兩場港超同於下午4時舉行，當中兩支區隊深水埗與冠忠南區於深水埗運動場對壘；東方則在旺角場鬥香港U23。

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