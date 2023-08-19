34歲禾確特掛靴感激兩恩師

拉耶閉門友賽零封盧頓

禾確特於2005／06球季在英冠修咸頓出道，一季後以16歲之齡加盟阿仙奴，因此他在退役感言中，特別提及兩名給予他機會的教練，包括當時「聖人」領隊哈利列納及「兵工廠」主帥雲格，「列納給予我一個開始，雲格則在我加盟後一直支持着我」。禾確特為阿仙奴共上陣397場入108球，其間贏得3屆英格蘭足總盃，之後轉投英超的愛華頓及重返修咸頓；禾確特於2006年5月以17歲之齡入選英格蘭隊世界盃大軍，至今為「三獅軍團」上陣47場入8球，是英軍最年輕上陣紀錄保持者。

另外，阿仙奴昨與「升班馬」盧頓舉行一場3節各30分鐘的閉門熱身賽，西班牙籍新門將大衛拉耶上陣兩節保持不失，球隊最終由李安度杜沙特連下兩城及布卡約沙卡建功，大勝3：0；阿仙奴新兵祖利安添巴因傷料要休戰長達7個月，但早前受傷的辛真高及雷斯尼爾遜昨仗復出。

至於另一倫敦球會、今夏頻頻增兵的車路士，昨落實從修咸頓簽入19歲比利時籍防中羅美奧拉維亞，簽約7年將披45號球衣，據報轉會費總值5800萬鎊（約5.78億港元）。