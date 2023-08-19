無鋒熱刺鬥曼聯求反彈 卡尼離隊後缺大將 拉舒福特移中路有微言

熱刺vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

「（賣走當家球星的決定）並不是天大的事，職業球會都會很快克服問題，然後繼續向前看。況且我也滿意球員（對賓福特）的表現。」熱刺新帥普斯迪高路在開咧戰2：2逼和賓福特後，聲稱前隊長哈利卡尼離隊對球隊影響不大，惟對賓福特任正箭頭的巴西隊鋒將李察利臣，全場只錄得一次中目標射門，觸球次數只錄得兩隊球員中「尾二」的34次，堪稱碌碌無為，他與隊長孫興愍的合作鏡頭同樣寥寥可數。

名宿約基籲兩軍考慮借盧卡古

熱刺開季前才失去當家球星，而今夏不乏豪購的曼聯，同樣有苦自己知。由阿特蘭大來投、被球評家視為繼夏蘭特後另一個北歐「超新星」賀隆特，因背傷困擾尚未能上演「地標」戰，而移任中路的拉舒福特，在首戰主場對狼隊時幾近毫無作為，他亦多次表明，最擅長位置是左翼鋒。至於去季捲入家暴和強姦風波的格連活特，雖有傳已獲會方解凍將可歸隊，但除了曼聯女子隊球員抵制，英國著名紅魔「粉絲」兼女主持Rachel Riley亦已表明「如格連活特歸隊，我就不再支持曼聯」。

諷刺是瘦田無人耕、耕開有人爭。已被車路士棄如敝屣，又得罪國際米蘭的射手盧卡古，此刻卻可能成為熱刺及曼聯前線的「雷霆救兵」。除了早前有報道熱刺有意計劃介入祖雲達斯與盧卡古的轉會談判，同時曼聯名宿約基也稱盧卡古「如能以外借身分加盟，值得曼聯及熱刺等英超前列分子考慮，他仍可為球隊貢獻15至20個入球」。

紅軍落實簽遠藤航4年

另邊廂，利物浦今晚主場對般尼茅夫前，球隊在轉會市場迎來好消息，昨落實由德甲球會史特加簽入30歲中場遠藤航，據報轉會費為1800萬歐元（約1.5億港元），簽約4年披上3號球衣。這名日本隊隊長為「紅軍」繼白禮頓的阿歷斯麥亞里士打，以及RB萊比錫的蘇保斯拉爾後，今夏第3名簽入的中場球員，也是自2019年12月簽入南野拓實後，第2名加盟紅軍的日本國腳。