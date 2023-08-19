傑志揭幕戰迎大埔 冤家晉峰北區相逢

晉峰vs.均業北區 青衣運動場 晚上18：30開賽 票價：$80/30

新季港超今午開鑼，揭幕戰由上季「三冠王」兼衛冕的傑志於下午4時坐陣旺角大球場，迎戰有主帥李志堅回巢領軍接掌的大埔。至於「升班馬」均業北區挖角8名晉峰球員後，首擊即冤家路窄，於傍晚6時30分作客青衣運動場硬撼這支「粉紅兵團」。

李志堅回巢大埔首擊 認實力存差距

傑志總教練朱志光此前多次跟執教大埔及東方龍獅的李志堅在爭標鬥到最後，包括2020／21年煞科戰，傑志以2：0擊敗東方奪冠。大埔今季有曾帶領首奪港超冠軍的李志堅及大港腳陳肇鈞回歸，加上兩名「森巴兵」馬卡雷拿及馬高斯山度士來投，聯同上季當選香港足球明星選舉最佳後衛之一的加比爾留隊，但相隔兩季「出山」的堅sir在早前也承認，球隊目前班底與傑志差距大，只能全力以赴；朱志光則強調「季初波」多變數，需小心應戰。他又透露中堅艾里奧因傷上陣成疑，但仍有周緣德、羅素、羅拔圖及新加盟的北馬其頓籍中堅丹卓斯基可候命。

亞運隊補選4將 防兩中超兵被拒放行

另外，港足U23亞運隊昨公布新增4名候補球員，包括超齡的後衛李毅凱、中場顏卓彬，以及另一中場林樂勤及前鋒馬希偉兩名適齡球員，據悉以防兩名中超兵後衛梁諾恆及勞烈斯拒被所屬球會放行，球隊下周一開操。