新洋兵入關 港超掀風雲 衛冕傑志簽兩前國腳 理文引重磅歐洲兵抗衡

港超自2014／15年成立後，在第10季除將首次使用視像裁判（VAR）系統，11支球隊中除了冠忠南區、港會及香港U23，其餘8隊均簽入多名從未踢過港超的外援。衛冕冠軍傑志獲兩名30歲前國腳助陣，分別為尼日利亞籍防中奧拿斯及北馬其頓籍中堅丹卓斯基。奧拿斯於2011至16年效力拉素5季，上陣110場入7球，亦助尼日利亞隊贏得2013年非洲國家盃冠軍，並於2014年巴西世界盃決賽周上陣；身高1.93米的丹卓斯基為北馬其頓隊上陣4次，於2014/15年效力荷甲NAC一季。傑志主教練朱志光認為，多支球隊都引入新外援，既為球隊又為聯賽注入新鮮感。

荷籍中場保利臣亞冠外展功架

流浪擁韓國前U22中堅馬相訓

上季亞軍理文為捲土重來，今季簽入的兩大外援安尼亞及保利臣同樣首戰港超。32歲中鋒安尼亞為愛沙尼亞隊上陣87場入21球，是該東歐國家歷來神射手第4名，6月中兩場歐洲國家盃外圍賽都有上陣。30歲荷蘭籍中場保利臣在荷甲累計上陣131場，上季未能協助甘堡爾護級後首離祖國外闖，剛於亞冠外圍賽主場對印尼的峇里聯即梅開二度，成為晉級下周二附加賽功臣。

在亞冠外不敵越南海防FC止步的上季港超季軍標準流浪，新兵也有現年32歲的韓國前U22中堅馬相訓，以及黑山籍前鋒卡丹奴域；上季殿軍東方則簽入3名年輕外援守將，包括身高1.98米的24歲西班牙籍中堅丹尼爾，以及出身蘇超喜伯年青訓的23歲蘇格蘭籍右閘賀爾。

深水埗中鋒鄧嘉曾戰日職

大埔均業北區鍾情森巴兵

至於3支區隊，深水埗一眾新援來自五湖四海，包括曾效日職鳥栖砂岩的30歲肯尼亞中鋒鄧嘉，還有泰國孖寶柏羅邦和浦敏等；大埔及升班馬均業北區的外援則用森巴兵，如大埔獲前鋒馬卡雷拿及長人中堅馬高斯山度士來投，北區簽入肯迪等5名年輕巴西兵則介乎20至24歲。而晉峰除了外援換血，還請來曾任韓職水原藍翼體能教練、53歲的韓籍教頭河赫俊首來港執教。