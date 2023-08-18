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體育
2023年8月18日星期五
曼城射贏12碼 挫西維爾首奪歐超盃 哥帥認封王有運 讚門將艾達臣再救球隊
慶奪冠滴酒不沾唇 哥迪奧拿歸咎英超賽程
利物浦屢搶中場失敗 勢斥1.5億簽日國腳遠藤航
德甲明晨開鑼 拜仁作客不來梅 卡尼勢首掛帥 冀洗超級盃頹氣
安素法迪欲離巴塞 英超列強虎視眈眈
足壇快遞：阿拿奧度域外借回巢國米
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10月柏林站先行 解跨性別泳手爭議 游泳世盃首設公開組
佐高域隔兩年再戰美國 辛辛那堤賽過關
體壇快訊：林子濤東青羽球雙線晉級
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【明報專訊】（請看附圖）
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