安素法迪欲離巴塞 英超列強虎視眈眈

20歲的法迪出身自拉瑪西亞青訓系統，上季西甲上陣36場並攻入7球，目前是巴塞自美斯後的10號球衣持有者；在上周球隊西甲開鑼戰作客悶和基達菲0：0一役，法迪被沙維剔出正選陣容之外，並僅在79分鐘後備入替柏迪，出場時間甚至比16歲小將拉米耶馬爾更少，故有傳法迪欲離隊他投。

2019年首次為巴塞「地標」上陣的法迪，目前與球隊仍有4年合約，據報不少英超豪門皆對這位歐聯最年輕「士哥手」深感興趣，當中包括「紅魔」及北倫敦雙雄。另外，巴塞昨宣布委任球會名宿迪高為體育總監，與沙維合作制定球會方針，作為球隊翼鋒拉芬夏比洛尼的經理人，上季迪高就成功「拉線」令巴塞在搶人戰中擊敗車路士。

明晨西甲將有兩場次輪賽事上演，其中上仗作客以2：1擊敗西維爾的華倫西亞，將返主場接受「升班馬」拉斯彭馬斯的挑戰；另馬略卡及維拉利爾亦會正面對決，雙方皆力求打開今季勝門，而曾效力「黃色潛艇」的中場辛迪卡索拉昨確認回巢母會奧維多，該名38歲歲西班牙籍名將與母會簽約一年，目標領軍來季升班西甲。