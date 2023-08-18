曼城射贏12碼 挫西維爾首奪歐超盃 哥帥認封王有運 讚門將艾達臣再救球隊

以上屆歐聯冠軍身分初戰歐超盃的曼城，昨於希臘的中立場面對上屆歐霸盟主西維爾，後者此役雖控球率不足三成，但多次反擊均能威脅「藍月」大門。戰至25分鐘，西維爾的摩洛哥國腳前鋒安尼斯利接應左路傳中頂入先開紀錄，助球隊領先完半場。

古迪積宴客 西維爾歐超盃7戰6敗

曼城換邊後積極反撲，63分鐘，21歲翼鋒高爾彭馬接應左路傳中頭槌建功扳平，繼早前社區盾後再次取得「士哥」，最終雙方90分鐘各一言和，須以互射12碼決勝負。結果曼城前5輪全入，西維爾則有後衛尼曼查古迪積射中楣不入，「藍月」終贏5：4，奪得隊史首座歐超盃。相反，西維爾7次參戰歐超盃，第6次飲恨而回。

曼城領隊哥迪奧拿賽後承認球隊能奪冠帶有運氣成分，「我們下半場頭10分鐘表現得不理想，幸好門將艾達臣摩拉斯像歐聯決賽般再次拯救我們，但球隊整體發揮還是不錯，球隊早前在社區盾互射12碼落敗，但這次我們勝出了」。

拿樸迪投艾納斯在即 皇馬傳「截劫」

PFA最佳球員6強公布 曼城3將入選

至於日前傳出曼城已接受沙特阿拉伯球會艾納斯對拿樸迪的報價，卻鑒於效力皇家馬德里的巴西籍中堅艾達米列達奧在西甲首戰畢爾包時左膝十字韌帶撕裂，需休戰長達半年，因此據報「銀河艦隊」有意截劫這名29歲西班牙國腳中堅。

此外，英格蘭職業足球員協會（PFA）昨公布2023年度最佳球員候選6強名單，當中曼城有3名球員入選，包括比利時籍中場奇雲迪布尼、挪威籍前鋒艾寧夏蘭特，以及英籍中堅史東斯，其餘3名候選球員是阿仙奴中場馬田奧迪加特和翼鋒布卡約沙卡，以及上周轉投德甲班霸拜仁慕尼黑的前鋒哈利卡尼。