尼馬年薪13.7億投希拉爾 簽約兩年續披10號 稱欲當「世界的球員」

希拉爾早前先後收購PSG球星美斯和基利安麥巴比失敗，轉向該法甲勁旅另一重量級球員尼馬招手，雙方一拍即合，至少會合作至2025年。尼馬在加盟記者會上表示：「我身在沙特，我是希拉爾球員。我喜歡贏波和入球，將在沙特和希拉爾繼續下去。我已在歐洲球壇多年，享受過一些特別時刻，現在目標是寫新的一頁，而且沙特聯賽此際充滿生氣和高質球員。」他又特別提及沙特聯一向擁有不少巴西籍球員，故此相信這是一個值得落班的地方。

希拉爾續引援 傳斟米祖域保奴

尼馬將續穿上10號球衣，會與今夏亦加盟希拉爾的球星中堅高列巴尼、中場魯賓尼維斯、米連高域沙域及前鋒馬爾甘並肩作戰，並盛傳會方勢提價至4300萬鎊（約3.7億港元）求購富咸中鋒阿歷山大米祖域，又以轉會費連同花紅條款共出價2100萬歐元（約1.8億港元），爭取與今晨出戰歐洲超級盃的西維爾摩洛哥國腳門將耶辛尼保奴簽約3年。

PSG方面，會長艾基拉菲向尼馬告別道：「向一個球會傳奇道別實在很艱難。我們將永遠不會忘記尼馬加盟，以及他6年來為球會的貢獻。」尼馬於2017年以世界紀錄轉會費的2.22億歐元（約19億港元），由巴塞隆拿過檔PSG，上陣173場入118球，協助球隊多個本土賽錦標，當中包括5個法甲冠軍，但歐聯最佳成績只是2020年決賽負拜仁慕尼黑屈居亞軍。

PSG換血 羅馬購柏利迪斯借辛捷士

迪亞路1.3億投艾拉比

PSG也放走中場里安度柏利迪斯及守將艾度迪亞路，據報他們已分別與羅馬和卡塔爾球會艾拉比簽約2及4年，其中迪亞路的轉會費為1500萬歐元（約1.3億港元）。此外，「首都狼」亦已以100萬歐元借用PSG的葡萄牙國腳中場連拿度辛捷士，並可於明夏以1400萬歐元買斷。