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體育
2023年8月17日星期四
理文亞冠外大勝峇里聯晉級 保利臣處子戰起孖 下周鬥浦和爭入分組賽
米曹旋風式「襲」港 初臨香江有求必應 逾百球迷睹風釆
英格蘭破天荒闖女足世盃決賽 下周日鬥西班牙爭冠
禾琪辛辛那堤賽首圈出局認表現欠佳 冀美網前提升狀態
杭州亞運取消兩輪滑小項
體壇快訊：東亞青運今開幕
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尼馬年薪13.7億投希拉爾 簽約兩年續披10號 稱欲當「世界的球員」
曼城同意艾納斯購拿樸迪
美斯6戰入9球 領邁阿密闖美墨聯賽盃決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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