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體育

體壇快訊：東亞青運今開幕

【明報專訊】東亞青年運動會原定昨於蒙古烏蘭巴托展開，惟賽會宣布因天雨關係，開幕禮延至今日舉行。港隊今將兵分多路，女足中午12時半鬥韓國隊，三人籃球女隊下午3時與東道主交手，乒乓、羽毛球、柔道隊亦會在同日登場。

港壁U19亞青賽過關

壁球亞洲青少年個人錦標賽昨假中國大連開鑼，港隊派出32名球手，分途出戰男、女子4項分齡組別，當中U19的男將羅泊棋、盧俊羽、譚子盛、謝正，以及女將林葆熒、梁加萱、謝依霖、衞思穎，全員晉級次圈。

三籃大師賽年底維園上演

國際籃聯（FIBA）香港3×3大師賽將於11月25至26日於維多利亞公園上演，賽事如同上屆由16隊角逐，包括10月Hong Kong Quest冠軍球隊。另外，賽事主辦方M1 Group Limited宣布成立香港首支3×3長期培訓隊「啟德隊」，成員包括甲一球員文俊傑、文俊浩、楊文綱及余普生，他們下月將先參加珊沙挑戰賽。

南華為兩將辦榮休儀式

南華將於下周二晚上8時40分假灣仔修頓舉行的男子高級組銀牌籃球賽勝方決賽鬥滿貫，籃總亦會在賽前向「紅軍」頒發上屆冠軍指環，南華昨宣布在賽前會為陳張敏及李劍煌舉行榮休儀式。另外，早前助香港東方在東南亞職業籃球聯賽（ABL）封王的徐遠征，將加盟灣區翼龍征戰東超聯賽。

曾以行加盟香港U23

上季港超敬陪末席的香港U23昨宣布以短期合約形式簽入曾以行，這名19歲中堅將穿22號球衣，為備戰U23亞洲盃外圍賽及杭州亞運保持狀態。曾以行於2021年與傑志簽訂職業球員合約，至今夏約滿離隊。

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