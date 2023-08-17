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體育

米曹旋風式「襲」港 初臨香江有求必應 逾百球迷睹風釆

【明報專訊】效力克里夫蘭騎士的NBA球星米曹旋風式訪港，昨晚到運動品牌adidas的尖沙嘴旗艦店出席活動，吸引逾百球迷到場。首次訪港的米曹，更向球迷賣口乖說：「我愛香港！我肯定以後每年都會來。」

騎士後衛米曹曾於上季NBA常規賽單場轟入71分，與早前訪港的波特蘭拓荒者控衛李拿特並列現役聯盟單場最高得分紀錄。首次訪港的他行程緊密，前晚抵埗稍作休息後，昨早到學校練球，下午乘坐觀光船和巴士遊覽維港景色，傍晚便到尖沙嘴出席活動，吸引逾百球迷到場守候。

稱「以後每年都來」

戴着眼鏡示人的米曹，面對熱情的香港球迷也難掩笑意，其代言品牌adidas早前透過活動選出8名幸運兒與米曹拍照留念，這名NBA星將也毫不吝嗇，擊掌、擁抱、簽名不在話下，有粉絲高舉寫着其綽號「spida（蜘蛛）」的紙牌時，他也即時擺出蜘蛛俠手勢，表現親民。

米曹更向球迷說：「我愛香港！氣氛好正，我肯定以後每年都會來。」他笑言香港景色優美，又叫球迷若有推薦的餐廳記得告訴他。

米曹隨後與藝人譚旻萱玩遊戲，他也表現賣力，在原地「入樽」，並參與品牌旗艦店的開幕禮。至於COLLAR、吳林峰、MC $oho & KidNey等本地藝人亦有出席，場面熱鬧。

波辛傑斯腳傷棄戰世盃

另外，今夏被交易到波士頓塞爾特人的中鋒波辛傑斯，昨於社交網宣布因腳傷退出拉脫維亞隊大軍，並預計需要數周恢復，未能出戰月底展開的國際籃聯（FIBA）男籃世界盃。

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