理文亞冠外大勝峇里聯晉級 保利臣處子戰起孖 下周鬥浦和爭入分組賽

以上季港超亞軍身分參賽的理文，今夏分別簽入愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞及在荷甲征戰多年的中場保利臣，兩人昨仗均擔正「地標」，其中安尼亞開賽僅半分鐘已取得黃金機會，接應基華尼頓傳中騰空撞射，惜中楣彈出。8分鐘，基華尼頓再於左路突破後傳中，伏兵遠柱的保利臣撞射得手，取得來投後首個入球。

基華尼頓艾華頓傳射居功

儘管12分鐘一度因徐宏傑在敵軍傳中時「擺烏龍」遭扳平，但理文1分鐘後保利臣與艾華頓在禁區內小組配合，後者推落底線傳中予同鄉基華尼頓力壓守衛建功，再次取得領先。戰至補時，艾華頓再於右路使出招牌燙射世界波破網，助理文半場手持3：1的優勢。

理文在56分鐘再擴大領先，本仗表現活躍的基華尼頓左路傳中，再一次造就保利臣於禁區外勁射入網「起孖」。理文及後分別換入余煒廉、迪高及胡晉銘，其中後者從東方加盟後上演處子戰。完場前4分鐘，余煒廉接應罰球頭槌二傳，荷西安祖加一頭頂入錦上添花，以4球優勢大勝。

在香港首度亮相的保利臣表示，賽前沒料過會以大比數取勝，大讚昨仗氣氛絕佳，「對香港球迷來說是美好的夜晚，這只是起點，我想為理文贏得錦標」。對於下仗越級挑戰浦和，他坦言尚未完全了解亞洲足球，只知日、韓水平在亞洲數一數二，但球隊仍會全力爭勝，「這無可避免會是苦戰，但我們沒甚麼可輸，反而是對手必須爭勝。當然，這不是學校旅行，我們會傾盡全力，爭取成為第2隊殺入今屆分組賽的香港球隊」。

曾昭達讚新兵注入活力

主教練曾昭達則讚保利臣及另一新援安尼亞為球隊注入新活力，「他們很努力想盡快融入球隊，很高興他們表現出應有水準，希望能再接再厲」。他強調浦和雖為亞洲賽傳統強隊，「但足球沒有『必然』，我們目光都是放眼晉級分組賽」。自理文2017年創會後效力至今的中場顏樂楓，則認為此勝仗為其帶來使命感，「上季結果並不完美，一個好開始對全隊都很重要；而且這次是代表香港球隊參賽，有更大的使命感」。

鑒於理文晉級下周二的作客日職浦和紅鑽的亞冠附加賽，他們下周日港超首戰對流浪的賽事將會延期。

42歲丹恩奴域宣布掛靴

另外，前傑志前鋒「黑山伊巴」丹恩奴域昨在社交網宣布掛靴，這名42歲黑山前國腳曾先後效力韓職及中超，並於2021年加盟港超班霸傑志，共為「藍鳥」上陣61場攻入61球。他於2020／21年球季港超攻入17球，榮獲聯賽神射手之餘，更入選香港足球明星最佳11及榮膺香港足球先生，成為「三料足球先生」。丹恩奴域亦於亞冠攻入42球，打破韓籍前鋒李同國的37球紀錄，成為亞冠歷史神射手。他今夏約滿傑志離隊，但因紀律問題及獎金羅生門導致雙方不歡而散。