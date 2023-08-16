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體育

華拉尼一「槌」定音 曼聯開咧戰擒狼

【明報專訊】曼聯昨晨於英超首輪最後登場，在主場憑後衛華拉尼末段一「槌」定音，以1：0險勝狼隊。惟完場前「紅魔」新兵門將奧拿拿疑似出迎慢半拍打中敵軍球員犯規，但球證及視像裁判（VAR）團隊均沒表示，賽後客軍新帥加利奧尼爾質疑執法尺度。

曼聯昨仗雖有新加盟前鋒賀隆特狀態不足未趕及「地標」，但另外兩名新兵奧拿拿及中場美臣蒙特均擔正首為紅魔在英超亮相。其中奧拿拿取代離隊的迪基亞把關表現突出，多次將反客為主的狼隊攻勢化險為夷。而球隊更在76分鐘由右閘雲比沙卡右路傳中予中堅華拉尼近門頭槌破網領先。不過及至完場前補時階段，奧拿拿一次出迎欲救球時稍慢一步，飛身打中對手上前助攻的後衛格列多遜，惟球證及VAR團隊均沒表示，反而場邊激烈抗議的狼隊新帥加利奧尼爾被罰黃牌。最終紅魔保住1球勝局，取得開門紅。

賽後奧尼爾直言：「奧拿拿的動作幾乎是像要抓掉麾下的頭一樣，我認為那顯然是犯規，應判12碼。」至於曼聯主帥坦夏格則表示：「在英超不會有容易的賽事，當然包括狼隊在內。我希望己隊可持續進步，尤其在控球上可做得更好。」

韋斯咸棄斟馬古尼 阿仙奴借用拉耶

另外，是役僅列後備作壁上觀的曼聯後衛哈利馬古尼，據報被韋斯咸放棄收購，令這名30歲英格蘭國腳中堅去向成疑。至於阿仙奴昨落實由賓福特借用西班牙國腳門將大衛拉耶一季。

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