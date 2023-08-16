曼城西維爾決戰歐超盃 隊史首參戰 哥迪奧拿拒予麾下壓力

曼城vs.西維爾 now643台 明晨03：00直播

迪布尼缺陣 料休戰3至4月

西維爾6戰歐超盃僅1勝

曼城是役將缺少中場「大腦」奇雲迪布尼，這名比利時國腳上仗於英超作客般尼時大腿受傷，並將進行手術，預計將缺陣3至4個月，最快在2024年初復出。至於中場貝拿度施華缺及中堅魯賓戴亞斯亦分別因修及腦震盪協議倦勤。而西維爾則有中堅尼安素高亞斯因傷掛免戰牌。

此乃「藍月」歷來首戰歐超盃，西維爾則曾6次參與這項賽事，惟除了2006年以3：0擊敗巴塞隆拿外，後來5次均以落敗收場。而兩軍近4次交手皆由曼城獲勝。

至於曼城領隊哥迪奧拿曾在2009、2011及2013年執教巴塞隆拿及拜仁慕尼黑期間，三度贏得此項錦標，相隔10年再領軍出戰歐超盃的他，稱賽前不會給球員太大壓力，「過去的經驗令我們知道，當球員沒有外界干擾時，他們在場上會更放鬆，我們合作了7年，彼此非常了解」。值得一提的是，若然這名52歲西班牙主帥明晨再領軍奪標，將追平意大利名帥安察洛堤4奪歐超盃的紀錄，並列此項賽事奪標次數最多的主帥。

哥帥讚文迪列巴領兵有方

此外，哥帥又稱讚西維爾主帥文迪列巴，「我在執教巴塞時已認識文迪列巴，他在3月才正式上任（西維爾主帥），並成功在短時間內扭轉局勢，帶領西維爾奪得歐霸，他很懂得利用兩翼傳中，製造威脅攻勢。而我對西維爾只有滿滿的敬意，他們知道如何在歐洲賽取得成功，實在不可思議。很高興可與西維爾對決」。

轉會消息方面，據報曼城將第3次向韋斯咸報價巴西國腳中場盧卡斯柏基達，轉會費達8000萬鎊（約7.9億港元）。