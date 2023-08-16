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體育
2023年8月16日星期三
流浪主場反負海防 亞冠外一輪遊 力戰120分鐘輸1：4 將帥嘆末段體力不繼成分野
理文今鬥印尼冠軍峇里聯 佐迪信麾下有力過關
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港男女欖備戰亞洲系列賽 姚錦成最後探戈誓封王
體壇快訊：港隊今戰東亞青運
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曼城西維爾決戰歐超盃 隊史首參戰 哥迪奧拿拒予麾下壓力
華拉尼一「槌」定音 曼聯開咧戰擒狼
足壇快遞：文尼處子球難阻艾納斯吞敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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