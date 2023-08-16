理文今鬥印尼冠軍峇里聯 佐迪信麾下有力過關

【明報專訊】上屆港超亞軍理文將於今晚8時首戰亞冠外圍賽，於香港大球場迎戰2021／22年球季印尼甲組聯賽冠軍峇里聯，兩軍昨午先後熟習場地及進行賽前記招，理文教練團成員佐迪認為球員狀態和默契經過長時間集訓後已有提升，有信心擊敗對手晉級。
勝方將鬥衛冕之師浦和紅鑽
顏樂楓：最緊要盡全力
理文去季在港超奪亞，因而獲得亞冠外資格，此仗勝方將於下周二作客惡鬥衛冕的日職「紅魔」浦和紅鑽，爭奪分組賽入場券。理文教練團成員佐迪認為球員已準備就緒，「球會提早開操，讓我們有足夠時間準備明（今）天的比賽，韓國集訓亦能提升球員的狀態及彼此之間的默契」。佐迪另稱對手踢法直接，預計將面對快速的攻守轉換，「我們已做好準備，有信心能擊敗對手晉級，並將球隊帶到愈遠愈好」。
同行出席記招的顏樂楓則稱代表香港出戰的使命感是最重要，「落場後最緊要是用盡全力，全隊上下都十分期待首戰亞冠。即使是外圍賽，但對我們來說是十分重要的比賽」。顏樂楓早前效力傑志期間亦曾出戰亞冠外，他認為這些經驗有助他在場上不會緊張。
現於印尼甲排第5的峇里聯，將第3次參加亞冠外圍賽，巴西籍主教練古高拿稱上兩次的失敗有助備戰，並表示對香港足球有一定了解，「我在亞洲執教多年，加上認識一些在港效力的巴西球員，所以大概知道香港足球的水平」。峇里聯陣中泰國籍中堅艾利亞斯當拿曾於6月隨隊作客友賽港足。