理文今鬥印尼冠軍峇里聯 佐迪信麾下有力過關

勝方將鬥衛冕之師浦和紅鑽

顏樂楓：最緊要盡全力

理文去季在港超奪亞，因而獲得亞冠外資格，此仗勝方將於下周二作客惡鬥衛冕的日職「紅魔」浦和紅鑽，爭奪分組賽入場券。理文教練團成員佐迪認為球員已準備就緒，「球會提早開操，讓我們有足夠時間準備明（今）天的比賽，韓國集訓亦能提升球員的狀態及彼此之間的默契」。佐迪另稱對手踢法直接，預計將面對快速的攻守轉換，「我們已做好準備，有信心能擊敗對手晉級，並將球隊帶到愈遠愈好」。

同行出席記招的顏樂楓則稱代表香港出戰的使命感是最重要，「落場後最緊要是用盡全力，全隊上下都十分期待首戰亞冠。即使是外圍賽，但對我們來說是十分重要的比賽」。顏樂楓早前效力傑志期間亦曾出戰亞冠外，他認為這些經驗有助他在場上不會緊張。

現於印尼甲排第5的峇里聯，將第3次參加亞冠外圍賽，巴西籍主教練古高拿稱上兩次的失敗有助備戰，並表示對香港足球有一定了解，「我在亞洲執教多年，加上認識一些在港效力的巴西球員，所以大概知道香港足球的水平」。峇里聯陣中泰國籍中堅艾利亞斯當拿曾於6月隨隊作客友賽港足。