流浪主場反負海防 亞冠外一輪遊 力戰120分鐘輸1：4 將帥嘆末段體力不繼成分野

以「香港流浪」名義參戰亞洲賽的流浪，此戰以5-3-2陣式抗敵，來自台灣的總教練王家中此戰選用梁興傑把關，兩名韓援馬相訓、朴鍾範伙拍從中超南通支雲回流的李毅凱鎮守中路；日援神田夢實與隊長林嘉緯及林衍廷出任中場；前線則由卡丹奴域及伊巴謙連線。客軍方面，是役有數以百計球迷開賽前一小時已在球場外聚集並大聲播放音樂，並在作客球迷區揮舞多支鳳凰木旗幟助威。

神田開紀錄 末段疑不滿隊友表現

梁興傑否認內訌 認對手實力較強

流浪開賽8分鐘獲得首個埋門機會，林衍廷在敵軍解圍不遠後，於禁區頂第一時間勁射，被對方門將阮廷昭托出。雙方及後鮮有中龍埋門。戰至41分鐘，流浪靠中場林嘉緯前場盤扭一番後，交予神田夢實禁區頂抽射，皮球飄向死角破網；該日籍攻擊手射入個人首個亞洲賽入球之餘，更助流浪半場取得一球優勢。

流浪換邊後李毅凱仍因體力不繼被換出，改由基藍馬肩起防守重任；38歲老將盧均宜則入替姚浩明，相隔逾5年再戰亞洲賽。入球功臣神田夢實欲故技重施，扣過對手後禁區外施射，惜這次未能命中目標。

急需追平的海防，及後有多次入球機會，梁興傑雖兩度飛撲力挽狂瀾，惟戰至88分鐘，客軍的艾美達禁區內遭基藍馬踢跌，球證直指12碼點；艾美達操刀雖被梁興傑撲出，但後備入替的阮俊英衝前補中追平，兩軍法定時間賽和1：1，進入加時。海防體力佔優下，在加時下半場憑艾美達頭槌「起孖」，以及後備兵盧馬田起腳得手，終以4：1反勝流浪，晉級下周二的附加賽，將作客韓職仁川聯爭奪分組賽入場券。

至於昨仗賽後出現小插曲，神田夢實疑不滿隊友伊巴謙末段反擊時沒起跑，一度欲衝向對方對質，但被其他流浪球員及時制止。昨仗連番撲救的梁興傑則解釋這只屬隊中溝通一部分，強調並沒內訌。對於力戰而敗，他認為表現已算收貨，「對手的確很強，更好像有點留力，後備入替的球員都有能力改變戰局」。

林嘉緯為戰果向入場球迷致歉

主帥王家中賽後坦言昨仗要加時是意料之外，指出板凳深度不足，稱麾下在體力不繼下仍傾力逼搶，即使大敗亦無可奈何，「淘汰賽需要贏，輸1球和輸3球並無分別，只能孤注一擲，最終賠上代價」。隊長林嘉緯則為戰果向入場球迷致歉，「球迷都有期望，希望能體諒我們是亞洲賽新丁，在體力流放等方面都經驗不足」。