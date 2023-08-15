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體育

晉峰700萬班費目標中游 陣容大換血

【明報專訊】去季港超排第8的晉峰，昨在京士柏運動場公開操練及舉行拜神儀式。會長黃俊雄透露本季班費約700萬元，並計劃再邀台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」來港助威。陣中5名主將隨前球員兼門將教練何國泉轉投升班馬兼首仗對手均業北區，總教練何信賢對此未太介懷，稱樂見球員有更好前程，今季則以中游為目標。

主將被挖角 總教練：證方針成功

第4季征戰港超的晉峰，陣容今夏大換血，費利浦薩、羅拔奧度等5名外援，以及港腳中場陳肇鈞已離隊，取而代之的是巴西籍前鋒凱基，澳洲籍中堅史密夫、日援翼鋒岡村晏登及韓籍後衛金相佑等7名新外援。華將則簽入香港U23的袁世傑、林樂賢、去季效力標準流浪的呂卓芹等年輕球員。

對於上季主將葉卓文、林樂勤、劉君正、黃偉國及林駿杰隨出任北區副總監的何國泉他投，何信賢承認對戰力有影響，但認為這代表球會培養新血方針成功，「舊的離去便有新的進來，讓另一批年輕球員有機會，對球圈和晉峰都有幫助」。

韓籍教練河赫俊今夏接過帥印，他直言香港足球水平不高，接掌一個月發現球員能力較預期低，「大概要練半年才能踢到我的理想踢法，若要成為強隊就需花兩年時間」。何信賢則透露對方承諾會利用在韓國球壇脈絡，為具能力的晉峰球員尋覓在當地落班機會。

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