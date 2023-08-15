巴塞衛冕首仗「吃悶棍」 悶和基達菲 將帥齊領紅

巴塞昨仗有德國隊中場新兵根度簡成功註冊並正選上陣，與法蘭基迪莊支援前線的羅拔利雲度夫斯基、柏迪及拉芬夏；惟巴塞戰至42分鐘已少打一人，拉芬夏疑肘擊加斯頓艾華利斯，被球證出示紅牌逐離場。惟巴塞未能把握基達菲下半場早段亦有哈美馬達被逐而打破悶局，主帥沙維更因屢向球證過激投訴成另一「紅牌阿姑」，最終下半場補時達17分鐘後，兩軍仍互交白卷，沙維賽後不滿道：「我只對球證表示主隊太多犯規，然後我就被逐了」。

皇馬落實借用阿列沙巴拿加一季

巴塞「吃悶棍」，死敵皇家馬德里則覓得新門將，昨宣布從英超球會車路士借用28歲西班牙國腳門將阿列沙巴拿加一季，以頂替早前操練觸傷須長休的比利時國腳門將泰拔高圖爾斯。

不過，令皇馬主帥安察洛堤頭痛的還有中堅問題，艾達米列達奧昨亦證實日前在首戰畢爾包時受創致左膝十字韌帶撕裂，會方已表示該名25歲巴西國腳會在未來數天接受手術，料須休戰長達半年，米列達奧過去兩季皆為「銀河艦隊」防線主力，上季更化身「帶刀侍衛」貢獻7個入球，故安帥在解決門將問題後，即要着手添置中堅替補人選。