普帥領車英超首擊逼和紅軍 新兵迪沙斯取處子入球 沙拿不滿被換無緣締紀錄

車路士昨改用3中堅，而把關的是新加盟的門將羅拔山齊士；利物浦則將前鋒加普移後至中場，前線進攻鐵三角是穆罕默德沙拿、路爾斯戴亞斯及迪奧高祖達。11分鐘，倒戈的沙拿禁區外起腳中楣，這名埃及國腳於18分鐘橫傳予戴亞斯射入打開紀錄。29分鐘，沙拿單刀建功卻因越位在先「食詐糊」。37分鐘，車路士藉阿素迪沙斯門前接應芝維爾頭槌二傳快射扳平，亦是這名新兵加盟以來首個入球。

易邊後，雙方都有具威脅的埋門，包括新任利物浦隊長的中堅華基爾雲迪積克於49分鐘禁區外起腳高出，以及車路士另一新兵前鋒尼高拉斯積遜半單刀起腳被「紅軍」門將艾利臣比加擋出，最終雙方1：1言和。

錯過連續6季首戰建功

沙拿此役有機會超越名宿舒利亞、朗尼和林柏特，成為首個連續6季英超首輪比賽「士哥手」，但在77分鐘被調離場，其間此役3射均不中框的他狀甚不悅，並除下包紮右手腕的繃帶及擲在地上，亦沒與高普交流便走回後備席。高普說：「我明白他何以失望，但我是領隊。那一刻我們需要穩定，需為球隊注入新力量，而且碰車路士就是張力十足的比賽。這就是我可以說的話。」高普續稱從此仗已看到「紅軍」更多的優點及缺點，「首場聯賽總是難踢的，不過我偏向好的方面去看」。

車路士勢1.15億鎊簽卡些度

車路士主帥普捷天奴也稱讚麾下表現，「強如利物浦全場亦只能有1次中框射門，我認為己隊值得全取3分……對車路士來說，現在只是開始」。普帥又暗示將陸續再添新兵，其中「藍戰士」已「打敗」利物浦，勢以破英超紀錄的1.15億鎊（約11.4億港元）的轉會費，與來自白禮頓的中場摩西斯卡些度簽約8年，並有權完約後再加簽1年。高普對此則慨嘆「車路士的領隊們通常可在球員轉會市場上想買就買」。