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體育

加素爾登名人堂致敬已故好友高比

【明報專訊】奈史密斯籃球名人堂典禮昨舉行，其中入圍的NBA名宿加素爾在致辭時不忘向已故好友高比拜仁致敬，坦言「沒有你，我不會站在這裏」。

「沒有你，我不會站在這裏」

今屆籃球名人堂入圍名單星光熠熠，包括聖安東尼奧馬刺名帥普波域治、名宿「法國跑車」柏加、「德國槍」諾維斯基、「閃電俠」韋迪，以及西班牙傳奇中鋒加素爾等。其中找來渣巴及古高為引薦人的加素爾，在致辭時不忘向昔日一起並肩奪下NBA總冠軍的已故籃壇傳奇高比拜仁致敬，「正是在那裏（洛杉磯），讓我認識了高比，他使我的比賽水準大幅提升，他教會我如何成為一名贏家，也向我展示優秀球員需要多麼努力地工作、需要具備何種心態、需要做出的承諾以及任何所需的一切。沒有你（高比），我不會站在這裏，我希望你能見證這一刻。兄弟，我想你了」。

普波域治與舊部分享喜悅

至於已年屆74歲的馬刺主帥普波域治罕有地在未退休下獲膺此殊榮，並與昔日一起奪得多屆NBA總冠軍的舊部分享喜悅，包括同樣在本屆入圍的柏加、已是名人堂一員的鄧肯、大衛羅賓遜與真路比利，以及前WNBA球星的馬刺前助教碧琪夏蒙，場面溫馨。已帶領馬刺5度奪冠的他又感言道：「所有勝利或失敗，最終都會消逝，只有這些人際關係會永遠伴隨，這也是自尊和成就感的最大來源。」

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