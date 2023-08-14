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體育

均業北區初戰港超 目標穩紮中游

【明報專訊】港超升班馬北區昨舉行公開操練兼拜神儀式，並落實獲均業建築七位數冠名贊助，新季以「均業北區」名義參賽。球會主席朱浩賢稱本季班費約700萬元，將以聯賽中游為目標。

北區去季在港甲排第3 ，上月落實升超。球隊除了簽入分別擔任隊長及副隊長的何振廷、林樂勤等多名具港超經驗球員外，亦分別簽入5名巴西籍外援柏度、伊泰路、肯迪、馬圖斯及韋法頓，年齡介乎20至24歲。同為副隊長的蘇啟浚，則與助教鮑家耀及19歲門將張桂華隨隊升超。

北區新季由晉峰前球員兼門將教練何國泉擔任副總監負責組軍下，從晉峰羅致8名球員，包括港足U22代表葉卓文、劉君正等，本周六的開鑼戰即對陣舊東家。他稱招攬多名舊部純屬巧合，「在我接手組軍時，球員們仍未與球會談妥新合約。職業足球就是這樣，你沒合約，我便洽談」。

主帥梁志榮盼踢進攻足球

去季擔任傑志助教的梁志榮，相隔4季再擔正主教練。他表示這次重執教鞭全因對北區的歸屬感，「自小在北區長大，執教生涯也從這兒開始。機會不等人，可能沒下次」。他又希望麾下踢出控球在腳、敢於進攻的風格，但還需因應對手實力而調整。

北區新季主場定於北區運動場，首場主場賽事將在10月28日迎戰冠忠南區。會方場地正提升配套設施，以符合港超要求。

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