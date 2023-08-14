維迪訪港大談舊會曼聯 看好坦帥領魔爭標 稱馬古尼「是時候離開」

原定於嶺南大學舉行的社區服務活動，因天雨關係改至室內的沙田馬場波地進行，縱使天文台一度懸掛黃雨，仍吸引約100名小學生及其家長到場，維迪與一眾曼聯U16球員及港足小將擔任教練，指導小學生踢足球，維迪亦有親自落場與小朋友交流。儘管這名41歲曼聯名宿退役多年，但仍吸引不少小朋友和家長找他簽名及合照，他亦「有求必應」表現親民。第2次訪港的維迪表示，除了香港的天氣太潮濕外，食物和地方都十分美好。

偕曼聯U16與本地小將切磋

信般費有力勝任曼聯隊長

曼聯今夏褫奪哈利馬古尼隊長一職，改由葡萄牙籍中場般奴費南迪斯，過去曾任曼聯隊長的維迪認為，馬古尼是時候離隊，並相信般費可勝任此職，「馬古尼是個專業的球員，他嘗試把最好帶給球會，但到了這個困難的時刻，我認為他是時候離開球會。而接任的般費明確知道身為隊長應要做甚麼，加上他有強烈的爭勝心，相信他能勝任此職」。而曼聯早前已接受韋斯咸對馬古尼開出的3000萬鎊（約2.9億港元）報價。

維迪同時稱讚去夏上任的領隊坦夏格，認為他正帶領球會進步，「坦夏格為球會帶來爭勝心，增加了球員的士氣，同時令球隊更團結。另外我們亦見到球員在他麾下進步不少，這是一個好領隊需要做到的。曼城這幾年成績確實不錯，但我相信曼聯與他們的實力愈來愈接近，相信今季可衝冠」。

有意重返球壇貢獻

盼舊會英超開咧戰旗開得勝

維迪退役後於意大利生活了6年，近兩年搬回家鄉塞爾維亞，並有意在日後轉執教鞭或管理工作，尚在尋找合適崗位，「現在球圈做任何工作，你都要有全面的知識，希望未來能在球圈找到合適崗位，為足球發展出一分力」。已完成教練課程的他，現於歐洲足協（UEFA）修讀碩士學位。

另外，曼聯將於明晨展開新季首擊，在主場迎戰狼隊，維迪認為新球季的首場比賽將十分困難，他不期待曼聯踢出華麗的足球，「最重要是全取3分」。