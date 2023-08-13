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體育

趙顯臻樂為亞運「玩命」 全心投入衝金 盼再圓奧夢拒停步

【明報專訊】賽艇在2000米的賽道上，需要背向目標，透過每一下划槳到達終點。對於趙顯臻而言，心之所向乃身之所往，只要目標明確並穩步前進，定必能達成目標。這名港隊大師兄直言將開啟「玩命」模式，竭盡全力在杭州亞運衝擊金牌；他亦盼透過亞運，準備來年亞大區資格賽，繼而衝擊終極目標——奧運，「只要我未完成到目標，就不會停下來」。

文：許嘉明、圖：曾憲宗

香港賽艇隊在杭州亞運將派出14男10女參賽，在上屆雅加達亞運曾奪男子輕量級單人雙槳艇銀牌的趙顯臻，今年經歷冬訓提升體能，加上上半年在多項國際賽與各路高手競爭下，這名在月中將滿29歲的港將，誓言要以「玩命」模式備戰，在今屆亞運奪金而回。

賽艇隊每朝5時晨操，不斷經歷帶氧及無氧訓練，這樣對於趙顯臻來說仍未夠「玩命」。他對待賽艇總是全情投入，不願生涯出現「如果」，只想憑努力換取實在的結果，「玩命意思，是每件事都要盡全力做到最好，這也是我做運動員的信念。即使幾辛苦都好，只要你決定繼續投身於這項運動，就要堅持到底，不可令自己後悔」。

嘆上屆策略出錯失金 信歷練啟發進步

回想雅加達亞運的銀牌，趙顯臻直言當時劍指金牌，惟歷練不足致策略出錯。如今累積5年經歷，他盼以更佳狀態在杭州亞運登頂，但他也打趣道：「好似搵錢一樣，經驗永不嫌多，也一直都有新事物能啟發我繼續進步。」趙顯臻5月在克羅地亞世界盃的男子輕量級單人雙槳艇，歷史性直入決賽取得第4，他直言談不上里程碑，但可透過比賽更了解自身，「可確認我的練習，比賽和熱身計劃全都成形，我可從中調整，爭取更好發揮」。他續指，預計亞運最大勁敵是在世界盃取得佳績的日籍選手荒川龍太。

賽艇隊的李氏姐妹嘉文和婉賢在疫情期間相繼退役，與趙顯臻同期的也只剩陳鈺文，將滿29歲的他也成隊中大師兄。他笑稱跟隊友之間有幾個代溝，但為了追逐夢想，自己仍在賽場上一直堅持，「我以前玩滑浪風帆，轉項到賽艇就告訴自己，我的目標是要參加運動會。當我參加完（里約）奧運後，我覺得目標要訂得更高，要追近國際水平、要贏獎牌，去滿足我對這運動的渴求，我的初衷就是力臻完美，成就最好的自己」。

趙顯臻曾於2016年伙拍隊友鄧超萌出戰里約奧運，惟上屆東京奧運錯失資格，他坦承那是沉重打擊，且要用上數年時間走出低潮，「我當時覺得自己已這麼拚命，但還是得不到想要的成果，到底努力練習為了甚麼？但後來明白比賽總有輸贏，追究以前失利已沒意思，我需要活在當下，眼前的比賽才是最重要」。

在備戰亞運的同時，趙顯臻亦會以巴黎奧運資格作目標。港隊因出戰杭州亞運而放棄賽期相近的世界賽，要爭取巴奧資格只得來年4月在韓國舉行的亞洲及大洋洲區資格賽，趙顯臻拒為自己留後路，「我沒有後備方案，成敗在此一舉」。

感激家人無條件支持　「奧運是全家夢想」

表現硬朗的趙顯臻，談起奧運也突然變得感性，並感激家人無條件支持，讓自己放心追夢，「我有少少內疚，因在賽艇隊8年來，很少時間照顧家人，這是不對的，細妹會幫我打點家中一切，但我覺得這是哥哥的責任。去奧運不只我一人的事，更是全家人的夢想」。

（杭州亞運前瞻 倒數41天）

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