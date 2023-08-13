體壇快訊：吳安儀美國賽單棒過百

香港金牛挫石家莊兩連勝

香港金牛昨於全國男子籃球聯賽（NBL）主場憑甘普交出「雙雙」的39分及16個籃板，以100：92挫石家莊翔藍，取得兩連勝。另外，NBL全明星周於本月19至20日假雲南舉行，賽會昨公布明星賽24人名單，金牛港將楊睿騏及梁兆華獲選為南區後備。

字母哥膝蓋開刀棄戰世盃

效力密爾沃基公鹿的NBA球星「字母哥」安迪度高安普，昨宣布因今夏膝蓋開刀需時復元，無緣為希臘隊出戰本月25日開打的男籃世界盃。希臘隊在今屆身處C組，分別對強敵美國、新西蘭及約旦隊，其中「字母哥」的二兄高斯達斯及四弟芬安拿斯均入選大軍。

PSG逾4億簽迪比利

巴黎聖日耳門（PSG）昨落實從巴塞隆拿簽入法國隊翼鋒奧士文尼迪比利，轉會費5040萬歐元（約4.32億港元），令巴塞騰出收支空間為朗奴阿拿奧祖及根度簡在明晨西甲首擊作客基達菲前完成球員註冊。而昨晨的西甲開鑼戰，華歷簡奴作客2：0輕取艾美利亞；華倫西亞則作客2：1險勝西維爾。