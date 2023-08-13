港女足友賽迎泰國 隔4年再主場出擊

港女足上一次在港主場友賽，已是2019年3月迎戰中華台北隊，該仗憑陳詠詩的入球與對手打和1：1。而港隊是次友賽陣容與杭州亞運大軍相若，主教練列卡度希望麾下能透過友賽調整狀態，「我們練了大約10日，球員狀態還未在最好狀態，很開心有這次友賽機會，泰國是一支速度很快的球隊，加上防守不俗，對己隊而言絕對是挑戰，希望球員可透過這仗調整狀態，並增強彼此的了解」。

應屆香港足球小姐張煒琪則認為球員配合上有進步，並期待能讓球迷看到煥然一新的港女足，「我們整體上準備得不錯，配合開始有默契，而4年後再於主場出戰，我很期待可以和新加入的師妹作戰，並為球迷帶來全新的港隊」。

泰女足隊長與韋婉婷同隊

讚對方技術不俗已融入

至於港女足今日的對手泰國隊，則曾在2015及2019年打入女足世界盃決賽周，陣中隊長班約蘇克與未入選大軍的港將韋婉婷同效力春武里，班約蘇克稱讚對方技術不錯，除語言不同外，已融入當地聯賽。對於韋婉婷是次落選，班約蘇克則稱相信每個教練都會選擇最好的球員。