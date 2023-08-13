車路士利物浦場內鬥到場外 藍戰士「搶人才」勢拔頭籌 卡尼官宣投拜仁

利物浦vs.車路士 now611/621台 晚上23：30直播

今夏續於轉會窗大灑金錢的車路士受傷兵困擾，新加盟的前鋒尼干古預計需養傷10周，一對中堅韋斯利科芬拿及班洛特巴迪亞舒尼亦將缺陣，「紅軍」則有中場堤亞高艾簡達拿因傷掛免戰牌。

兩軍對上6次碰頭，皆在法定時間內打和，利物浦則在去年兩次盃賽決賽中，互射12碼擊敗「藍戰士」。而雙方亦從場內鬥到場外，除白禮頓中場卡些度心繫車路士拒紅軍求購外，車路士同時向修咸頓力斟19歲比利時籍中場羅美奧拉維亞。據報車路士有意今晚在史丹福橋官宣卡些度。

至於獲多間球會垂青的車路士門將阿列沙巴拿加，據報無意加盟拜仁慕尼黑，並將外借至皇家馬德里，頂替十字靭帶撕裂的泰拔高圖爾斯。

卡尼1億鎊破拜仁轉會費紀錄

稱來投望職業生涯更上一層

另外，今晚於開季首輪作客賓福特的熱刺，獲拜仁多次出價求購陣中射手哈利卡尼後，日前終開「綠燈」，讓這名連同青年軍已效力球會長達19年的英格蘭隊史最佳射手離隊，據報轉會費達1億鎊，刷新拜仁隊史最貴收購紀錄，超越2019年由馬德里體育會以8000萬歐元（約6.9億港元）來投的法國國腳後衛盧卡斯靴南迪斯。

這名30歲英格蘭國腳在接受球會官方訪問時直言，轉會決定是希望自己的職業生涯更上一層，「很開心來到這裏，拜仁是世上最佳球會之一，我一直希望自己的職業生涯有進步，因此我認為這是適合的轉會時機，讓我可以在最頂級球會接受挑戰，我已急不及待為新東家披甲，取得更多入球，協助球會延續輝煌」。