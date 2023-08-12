明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港超迎第10賽季 8．19揭開戰幔 VAR首兩輪未及實施 足總CEO：非每場使用 稱整體上公平

【明報專訊】港超即將踏入第10個賽季，昨在香港足球會舉行發布會，落實新季於下周六開鑼，揭幕戰由傑志在旺角大球場迎戰大埔。惟香港足球總會行政總裁譚秋朗表示，原定本季首引入的視像裁判（VAR）系統，因未趕及獲得國際足協（FIFA）發出批文，首兩周賽事不會實施；他又稱因賽程重疊，並非每場賽事均設VAR，但強調「整體上達至公平」。

下月理文對傑志或移師大球場

新一季港超將在本月19日揭開戰幔，今屆賽事共有11隊參賽，其中本季「升班馬」北區落實以均業北區名義參賽，主場設於北區運動場，首戰則下周六作客晉峰。各隊將進行雙循環共20場賽事，並在明年5月26日煞科。當中衛冕的傑志再於壓軸戰主場硬碰上屆亞軍理文，而兩軍首循環將於下月16日對撼；港超聯賽會召集人陳文俊表示，會爭取將這場賽事移至香港大球場上演，以吸引更多球迷入場。

本季賽事將首度引入VAR，惟足總CEO譚秋朗表示，因未能在開賽前30日獲FIFA發出批文，因此首兩周港超聯賽事將不會有VAR，至下月2日冠忠南區在香港仔主場迎戰港會的賽事才會首次啟用。譚秋朗另稱因賽程重疊，不會每一場港超賽事都有VAR，「平均每一隊都會有7場主場賽事有VAR，可能有一些會6或8場」，但他強調情况「整體上達至公平」。被問到各隊是否知道VAR會延遲及未能全面推行，譚秋朗稱仍要跟足總裁判部溝通。大埔主教練李志堅則稱對該決定不知情，並質疑道：「會不會延遲比賽？一個聯賽所有東西一致是基本。」

譚秋朗認編賽程有難度

今季港超在開鑼前8日才對外公布賽程，譚秋朗承認編排賽程遇上困難，「同事在1、2個月前已開始編排，但兩名競賽部資深職員在6月底離職，加上北區7月才落實參賽，有關工作在兩人離任前未能完成」。他又透露足總已完成高級組銀牌、菁英盃及足總盃的賽程編排，詳情將稍後公布。

近日有網媒披露，足總上月中提交予各隊的首5輪賽程中，出現有球隊需「一日兩賽」的錯誤，譚秋朗稱不評論有關事件，「不知初版賽程為何會被公開，要尊重負責該工作的同事」。有指現時的賽程由港超聯賽會負責編排，譚秋朗則說：「一開始由我們提交初版，後來各隊都表示希望節省成本，最終合作完成現有版本。」

另外，冠忠南區10月3日對晉峰，明年2至3月標準流浪對冠忠南區、傑志及東方，以及香港U23對冠忠南區的賽事將移師旺角大球場上演。

上 / 下一篇新聞