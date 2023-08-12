港超迎第10賽季 8．19揭開戰幔 VAR首兩輪未及實施 足總CEO：非每場使用 稱整體上公平

下月理文對傑志或移師大球場

新一季港超將在本月19日揭開戰幔，今屆賽事共有11隊參賽，其中本季「升班馬」北區落實以均業北區名義參賽，主場設於北區運動場，首戰則下周六作客晉峰。各隊將進行雙循環共20場賽事，並在明年5月26日煞科。當中衛冕的傑志再於壓軸戰主場硬碰上屆亞軍理文，而兩軍首循環將於下月16日對撼；港超聯賽會召集人陳文俊表示，會爭取將這場賽事移至香港大球場上演，以吸引更多球迷入場。

本季賽事將首度引入VAR，惟足總CEO譚秋朗表示，因未能在開賽前30日獲FIFA發出批文，因此首兩周港超聯賽事將不會有VAR，至下月2日冠忠南區在香港仔主場迎戰港會的賽事才會首次啟用。譚秋朗另稱因賽程重疊，不會每一場港超賽事都有VAR，「平均每一隊都會有7場主場賽事有VAR，可能有一些會6或8場」，但他強調情况「整體上達至公平」。被問到各隊是否知道VAR會延遲及未能全面推行，譚秋朗稱仍要跟足總裁判部溝通。大埔主教練李志堅則稱對該決定不知情，並質疑道：「會不會延遲比賽？一個聯賽所有東西一致是基本。」

譚秋朗認編賽程有難度

今季港超在開鑼前8日才對外公布賽程，譚秋朗承認編排賽程遇上困難，「同事在1、2個月前已開始編排，但兩名競賽部資深職員在6月底離職，加上北區7月才落實參賽，有關工作在兩人離任前未能完成」。他又透露足總已完成高級組銀牌、菁英盃及足總盃的賽程編排，詳情將稍後公布。

近日有網媒披露，足總上月中提交予各隊的首5輪賽程中，出現有球隊需「一日兩賽」的錯誤，譚秋朗稱不評論有關事件，「不知初版賽程為何會被公開，要尊重負責該工作的同事」。有指現時的賽程由港超聯賽會負責編排，譚秋朗則說：「一開始由我們提交初版，後來各隊都表示希望節省成本，最終合作完成現有版本。」

另外，冠忠南區10月3日對晉峰，明年2至3月標準流浪對冠忠南區、傑志及東方，以及香港U23對冠忠南區的賽事將移師旺角大球場上演。