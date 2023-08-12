報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年8月12日星期六
前中後新兵補強 阿仙奴誓響頭炮 賴斯獲預言最佳收購 攻守兼備成最大武器
紐卡素鬥維拉 賀維認兼顧雙線成最大挑戰
卡些度反口拒投利物浦 稱只願加盟車路士
日本負瑞典出局 西班牙加時挫荷蘭首闖4強
皇馬開咧戰征畢爾包 傳安帥反對斟迪基亞救急
體壇快訊：PSG法甲首擊迎羅連安特
SAT周六體育直播賽程
港超迎第10賽季 8．19揭開戰幔 VAR首兩輪未及實施 足總CEO：非每場使用 稱整體上公平
傑志開鑼戰迎大埔 朱志光李志堅隔兩季再鬥法
SAT周六體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
前中後新兵補強 阿仙奴誓響頭炮 賴斯獲預言最佳收購 攻守兼備成最大武器
紐卡素鬥維拉 賀維認兼顧雙線成最大挑戰
卡些度反口拒投利物浦 稱只願加盟車路士
日本負瑞典出局 西班牙加時挫荷蘭首闖4強
皇馬開咧戰征畢爾包 傳安帥反對斟迪基亞救急
體壇快訊：PSG法甲首擊迎羅連安特
SAT周六體育直播賽程
港超迎第10賽季 8．19揭開戰幔 VAR首兩輪未及實施 足總CEO：非每場使用 稱整體上公平
傑志開鑼戰迎大埔 朱志光李志堅隔兩季再鬥法
前中後新兵補強 阿仙奴誓響頭炮 賴斯獲預言最佳收購 攻守兼備成最大武器
紐卡素鬥維拉 賀維認兼顧雙線成最大挑戰
卡些度反口拒投利物浦 稱只願加盟車路士
日本負瑞典出局 西班牙加時挫荷蘭首闖4強
皇馬開咧戰征畢爾包 傳安帥反對斟迪基亞救急
體壇快訊：PSG法甲首擊迎羅連安特
港超迎第10賽季 8．19揭開戰幔 VAR首兩輪未及實施 足總CEO：非每場使用 稱整體上公平
傑志開鑼戰迎大埔 朱志光李志堅隔兩季再鬥法
prev
next