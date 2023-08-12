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體育

前中後新兵補強 阿仙奴誓響頭炮 賴斯獲預言最佳收購 攻守兼備成最大武器

【明報專訊】去季英超冠軍戰功虧一簣之失，對於積弱已久的阿仙奴而言，反成「翻身」補強良機。今夏「兵工廠」前中後三線各添猛將，轉會開支逾2億英鎊（約19.9億港元），更在上周社區盾憑互射12碼擊敗曼城。來到新一季英超賽場，首戰主場碰諾定咸森林，領隊阿迪達自然希望以「開門紅」宣示爭霸。

阿仙奴vs.諾定咸森林 now611/621台 晚上19：30直播

「我不得不花好幾周的時間來克服去季的經歷。想要贏得冠軍，你須達到某些標準，而我們仍做得不夠好」。阿迪達在賽季總結時，直認球隊上季的表現明顯未臻完美。惟阿迪達只管自強，今夏轉會窗購來守將祖利安添巴、多功能的攻擊手夏維斯，至於破英格蘭本土球員轉會費紀錄，身價達1.05億鎊（約10.45億港元）的防守中場迪格蘭賴斯，更獲英國傳媒稱為「決定勝負的人物」、英超名宿奧雲則預測對方有望成為「賽季最佳收購」。

能勝任6號及8號位的迪格蘭賴斯，去季在韋斯咸的400次持球推進次數為英超第2佳，僅次於曼城中場洛迪卡斯簡迪，而推進距離共7.6公里更無出其右，而且當中接近七成的持球推進，皆是有敵方球員施壓情况下完成。面對更傾向屯重兵於防線的球隊，賴斯過人的持球推進能力，有望成為兵工廠攻破鐵桶防守的特別武器。

大衛拉耶來投在即 掀正選門將之爭

舒米高反駁阿迪達 「應穩陣為先」

適值有新將加盟，原本的舊將定位是否有變，就成為阿迪達管理爭冠球隊的考驗。隨着阿仙奴收購賓福特門將大衛拉耶接近完成，蘭斯達爾能否保住正選之位，遂成爭議焦點。曾效力曼聯及曼城的名宿門將舒米高，就對阿迪達高調聲稱一、二號門將都可競爭正選位置的做法嗤之以鼻，「門將這個位置理應以穩陣為先，但如果領隊要你麾下的門將證明『你比他更值得正選一席』的話，無形中就會令門將希望在比賽期間做得更多，到頭來反而有可能削弱防線的穩定性」。

森林新兵端納地標即倒戈

比起「兵精糧足」的兵工廠，去季季尾僅以第16名完成賽季的諾定咸森林，今夏雖然也購入了曼聯翼鋒艾蘭加、紐卡素中鋒基斯活特，以及今仗有機會倒戈上陣的門將馬特端納，惟領隊谷巴賽前則表示另一射手艾禾尼爾及中堅尼亞希迪因傷或未能趕及披甲，加上去季英超射入8球的主力球員班倫莊臣盛傳有離心，今夏也曾與多支英超球會扯上關係，種種不利因素困擾下，此仗對森林而言將是一場惡鬥。

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