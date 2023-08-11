明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港羽賽下月紅館再戰 李卓耀力爭衛冕 誓言明夏奧運爭金

【明報專訊】闊別3年的香港公開羽毛球錦標賽，將於下月12至17日假紅磡香港體育館上演，港隊昨出席賽事記者會，其中男單新教練黃綜翰首次公開露面，並談及伍家朗及李卓耀爭奪巴黎奧運入場券的機會。至於李卓耀期望於主場衛冕，有助衝擊奧運，「我的野心比較大，目標較誇張，不只是獎牌而是金牌」。

屬奧運積分賽 安賽龍戴資穎參戰

香港公開賽自2019年後再上演，屬世巡賽超級500分站，也是巴黎奧運計分賽之一，吸引26個國家地區共276名球手參賽，總獎金42萬美元（約330萬港元）。港隊精銳盡出，將派13名球員主場迎敵，並由男單伍家朗、衛冕的李卓耀、混雙拍檔鄧俊文／謝影雪等領銜。丹麥籍世界一哥安賽龍、中華台北隊的「寶島球后」戴資穎等好手，亦會來港獻技。

男隊新帥黃綜翰盼提升麾下成績

伍家朗期待主場球迷落力打氣

港隊前男單教練黃達明早前轉投李梓嘉陣營，同樣來自大馬的黃綜翰上月接掌帥印，他透露約20年前曾到體院參加青年賽，對羽毛球館的設施並不陌生，又指早已認識港隊成員，認為麾下具一定實力，「他們的條件都在國際水平，我來這裏想提升他們的成績，還有梯隊都有一定能力，進步空間很大」。

對於黃綜翰而言，當務之急是幫助伍家朗及李卓耀準備杭州亞運，以及爭取巴黎奧運資格。二人現時在奧運排名分別位列第12及15位，黃綜翰認為他們均有望以前16名資格過關，「希望接下幾個750及1000分賽事可入8強」。他又稱與兩名港將磨合不俗，盼於香港公開賽爭取佳績，提升彼此之間的信任。

李卓耀在2019年香港公開賽封王，他直言將盡力爭衛冕。失落東京奧運的他，毫不掩飾自己的野心，「羽毛球港隊在奧運沒拿過獎牌，我的野心較大，不止拿獎牌，而是要贏金牌」。

奧運積分期展開3個月，李卓耀與伍家朗早前在11周內出戰9項賽事，前者直言體能消耗極大，但他又指黃綜翰曾領軍參加3項比賽有助磨合，「我們100%來真的，他會更了解我們優缺點，知道場上該怎提點」。

曾於2016年贏得男單冠軍的伍家朗，表示近4年沒在主場出戰國際賽，故非常期待是次賽事，「這有助備戰杭州亞運，而且我們有主場優勢，可以逸待勞。相信球迷餓波已久，希望大家幫我們打氣的熱烈程度，會更勝幾年前」。

上 / 下一篇新聞