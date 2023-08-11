港羽賽下月紅館再戰 李卓耀力爭衛冕 誓言明夏奧運爭金

屬奧運積分賽 安賽龍戴資穎參戰

香港公開賽自2019年後再上演，屬世巡賽超級500分站，也是巴黎奧運計分賽之一，吸引26個國家地區共276名球手參賽，總獎金42萬美元（約330萬港元）。港隊精銳盡出，將派13名球員主場迎敵，並由男單伍家朗、衛冕的李卓耀、混雙拍檔鄧俊文／謝影雪等領銜。丹麥籍世界一哥安賽龍、中華台北隊的「寶島球后」戴資穎等好手，亦會來港獻技。

男隊新帥黃綜翰盼提升麾下成績

伍家朗期待主場球迷落力打氣

港隊前男單教練黃達明早前轉投李梓嘉陣營，同樣來自大馬的黃綜翰上月接掌帥印，他透露約20年前曾到體院參加青年賽，對羽毛球館的設施並不陌生，又指早已認識港隊成員，認為麾下具一定實力，「他們的條件都在國際水平，我來這裏想提升他們的成績，還有梯隊都有一定能力，進步空間很大」。

對於黃綜翰而言，當務之急是幫助伍家朗及李卓耀準備杭州亞運，以及爭取巴黎奧運資格。二人現時在奧運排名分別位列第12及15位，黃綜翰認為他們均有望以前16名資格過關，「希望接下幾個750及1000分賽事可入8強」。他又稱與兩名港將磨合不俗，盼於香港公開賽爭取佳績，提升彼此之間的信任。

李卓耀在2019年香港公開賽封王，他直言將盡力爭衛冕。失落東京奧運的他，毫不掩飾自己的野心，「羽毛球港隊在奧運沒拿過獎牌，我的野心較大，不止拿獎牌，而是要贏金牌」。

奧運積分期展開3個月，李卓耀與伍家朗早前在11周內出戰9項賽事，前者直言體能消耗極大，但他又指黃綜翰曾領軍參加3項比賽有助磨合，「我們100%來真的，他會更了解我們優缺點，知道場上該怎提點」。

曾於2016年贏得男單冠軍的伍家朗，表示近4年沒在主場出戰國際賽，故非常期待是次賽事，「這有助備戰杭州亞運，而且我們有主場優勢，可以逸待勞。相信球迷餓波已久，希望大家幫我們打氣的熱烈程度，會更勝幾年前」。