備戰亞冠外圍賽迎戰越南海防FC 流浪將帥盼做好防反制勝

門票今起開售 神田領銜6外援助陣

流浪下周二晚上7時30分於旺角大球場迎亞冠外對越南球隊海防FC，門票今起開售，票價100元、特惠票40元，可到足總何文田總部或指定球衣專門店購買。球隊新季24人名單有5名新兵，包括港足後衛李毅凱、韓籍中堅馬相訓及黑山籍前鋒卡丹奴域等。新任總教練王家中亦落實亞冠外6名註冊外援，分別為神田夢實、伊巴謙、卡丹奴域及3名韓籍守將馬相訓、金旻奎和朴鍾範，兩名日籍球員林遼太及新加盟的岡本玲仁無緣亞洲賽。

王家中認為越南球員速度快，但雙方實力相差不遠，「只要先做好防守，多練罰球攻勢，善用前場速度打反擊，是有機會贏波」。會長莫耀強亦表示：「我們參與咁多年足球都是求開心，我覺得這場贏的機會都大，贏到都唔會覺得驚喜。」總監李輝立則提醒麾下勿被贏波獎金冲昏頭腦，免重蹈上季足總盃決賽1：7慘負傑志的覆轍。

兩名老大哥林嘉緯及盧均宜多年前曾代表傑志在兩屆亞冠外對越南另一勁旅河內FC，前者於2017年一屆更在加時絕殺奠勝。嘉緯稱流浪隊友缺亞洲賽經驗，因此要執行好防守紀律，否則難以晉級，「唔好心雄去搶攻，要有耐性把握機會」。而李毅凱透露在流浪將任3後衛的左中堅，又稱料至少留效半季，助流浪在港超有「爭標潛力」。