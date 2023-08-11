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體育

熱刺同意9500萬鎊售卡尼予拜仁 料周薪40萬鎊

【明報專訊】據英國和德國傳媒昨廣泛報道，熱刺已接受拜仁慕尼黑向哈利卡尼（圖）的第4次報價，將該名30歲英格蘭隊長以逾9500萬鎊（約9.5億港元）的價錢出售。

拜仁慕尼黑近期與明夏與熱刺約滿的哈利卡尼如影隨形，拜仁曾三度出手求購不成，最終提價至逾9500萬鎊，雖仍未達熱刺的1億鎊（約10億港元）「心水價」，卻終獲首肯，該名前鋒只要通過體檢便可轉會，據報其周薪勢可升至40萬鎊。他早前曾在熱刺主場友賽大勝薩克達中「大四喜」，其間有熱刺球迷高呼懇求他留隊，但他及後在甘柏盃作客負巴塞隆拿中避戰。熱刺將於下周日踢英超開咧戰，對手是主隊賓福特。拜仁將於明晚德國超級盃碰RB萊比錫，而下周六凌晨德甲開鑼戰將作客雲達不來梅。

韋斯咸簽墨軍防中艾華利斯

同日韋斯咸完成今夏首簽，與從阿積士來投的防守中場艾臣奧馬艾華利斯簽約5年，據報轉會費加浮動條款共約3540萬鎊（約3.5億港元）。25歲的艾華利斯曾代表墨西哥上陣68次入3球，曾出席2018和22年世界盃。

車路士斟修咸頓中場

此外，落實以英格蘭國腳後衛列斯占士為新隊長的車路士，據報願斥資4700萬鎊（約4.7億港元）羅致修咸頓中場羅美奧拉維亞。「藍戰士」的英超首戰對手利物浦此前曾向「聖人」三度出價，而最近一次是4600萬鎊。

另外，阿士東維拉證實阿根廷籍翼鋒貝安迪亞觸傷膝部韌帶，勢須長唞，而狼隊則以加利奧利爾取代離隊的盧柏迪古成為新帥。

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