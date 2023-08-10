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體育

體壇快訊：港女隊世盃反挫韓國

【明報專訊】港隊昨於加拿大舉行的女子棒球世界盃，憑梅詠祺取得兩支安打，加上吳詠軒獨取三打點，在揭幕戰以9：8反勝韓國隊，取得開門紅。港隊擊敗韓國隊後，將鬥世界排名頭3、4的加拿大及美國、第8的澳洲及第12名的墨西哥隊，在A組爭奪兩個決賽圈席位。

陳浩源勢奪殘奧資格

港將陳浩源於日前英國舉行的四國殘疾人羽毛球國際賽，於男單WH2級收獲銅牌。這名38歲東京殘奧銅牌得主事後在社交網稱，隨着在英國這項一級賽奪牌後，「巴黎殘奧入場券九成九到手」，期望克服傷患，以最好精神面貌參與個人最後一屆亞殘運和殘奧。

金牛作客5分負合肥

香港金牛昨於全國男子籃球聯賽（NBL）作客合肥狂風，雖有洋將甘普貢獻55分及11個籃板的超級「雙雙」，仍難阻球隊以124：129落敗。金牛今晚兩晚將於灣仔修頓「背靠背」出戰。

米蘭奪貝盧斯科尼盃

AC米蘭昨在貝盧斯科尼盃，藉新兵基斯甸普列錫射12碼被蒙沙門將擋出後補射開齋，雙方最終各一言和，其後米蘭以互射12碼6：5勝出。另外，希臘AEK雅典對克羅地亞薩格勒布戴拿模的歐聯外圍賽首回合比賽前，兩軍球迷發生衝突，一名29歲希臘籍男子被刺身亡。事件中警方拘捕104人，包括94名克羅地亞人。比賽會延期舉行。

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