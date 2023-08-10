逾百世大運代表凱旋 佘繕妡休學衝擊奧運 高城熙自資訓練苦盡甘來

港隊昨午凱旋，文化體育及旅遊局長楊潤雄、政務司長陳國基等官員亦有到場獻花道賀。劍擊隊貢獻3金1銅成獎牌大戶，男子花劍的雙料冠軍張家朗在大合照後急步離開，而女子重劍個人賽金牌得主佘繕妡接受訪問時，稱這獎牌令她對接下來的大賽增添信心，「我在5月的迪拜世界盃後，即返港以全職模式訓練，練習多時就為衝獎牌。這是疫情後，我踏入成人賽的首面獎牌，之前一切付出也沒白費」。曾出戰東京奧運的佘繕妡，決定休學一年與港隊女重爭取巴黎奧運資格。現時世界排名第25的她，期望11月展開的新季可衝上頭16，取得直入正賽的資格。

王康怡網球女雙無緣獎牌嘆遺憾

贏得網球混雙銅牌的王康怡亦有現身現身，其拍檔黃澤林則已轉赴西班牙訓練和比賽。王康怡坦承在女雙8強戰至「搶十」落敗，繼而一口氣失落女雙和女團的獎牌，是球員生涯不能忘懷的賽事。她忍不住眼眶泛淚地說：「這場對我好傷，但兩小時後要打混雙8強，也是悲喜交集。我在賽後兩日也未能消化到（女雙落敗），每朝起身都想起那一球。」她在本月中將出戰香港W40網賽，下月杭州亞運將伙拍兄長王康傑參加混雙，以及拍張瑋桓角逐女雙。

羽毛球隊的高城熙以非職業球員身分贏得男單銅牌，他認為可證明實力，「退出體院正規訓練後，依靠自己的資源去訓練，一切付出也沒白費，也能跟列強一決高下。這面獎牌也能鼓勵我繼續努力，尋求進步」。

莊司暘半馬戰至脫水 「不想浪費努力」

另外，香港長跑好手黃尹雋日前鬧出退隊風波，原有份角逐男子半馬拉松團體賽的莊司暘坦言，起跑前數小時得知隊友未能出賽感錯愕。他在賽後因脫水及中暑送院留醫，但他表示堅持完賽只因身披港隊戰衣，「我跑到15公里已好辛苦，有想退賽的念頭，但幾慢都要跑回來。代表港隊機會難得，我不想浪費付出的努力」。

（成都世大運）