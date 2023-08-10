曼聯U16訪港 3球淨勝港足U18 科蘭重返旺角場 伙湯令山亮相開球禮

今次為馬會支持港府的「開心香港」主要活動之一，門票上月中在網站免費登記火速滿額，昨晚幾乎座無虛席。場內亦展出曼聯今年初贏得英格蘭聯賽盃的獎盃讓球迷「打卡」。

曾效曼聯及傑志的名宿科蘭，相隔5年再次步入旺角場即獲全場歡呼，這名烏拉圭隊傳奇球星繞場一周及用手機與看台球迷自拍合照，不乏球迷帶同科蘭的曼聯或傑志球衣。科蘭之後聯同湯令山在場中參與開球禮，後者再於半場時段展歌喉。

賽事方面，曼聯U16於25分鐘由路爾先開紀錄，他入球後即模仿基斯坦奴朗拿度（C朗）慶祝動作，加上港足的胡賢沐誤擺烏龍，以及馬捷迪再下一城，半場領先3：0。昨仗有試行視像裁判（VAR）系統，完場補時曾審視「小紅魔」有否禁區犯規，最終未判12碼下，維持3：0完場。曼聯U16周六下午將對港青聯賽選手隊。

周子謙難忘對手態度專業

效力港會的港足U18隊長周子謙稱，曼聯U16明顯技術和隊型均強，而連日與對方一起參與活動和訓練，難忘其認真態度和專業，「他們自小整隊一齊踢，我們雖有集訓，但不少隊友都是第一次夾，不過球隊都製造到攻勢，不應用賽果反映表現」。