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體育

盧柏迪古與狼隊意見不合掛冠 盛傳馬古尼3億過檔韋斯咸

【明報專訊】英超於周六凌晨開鑼，狼隊領隊盧柏迪古卻在昨晨，疑因與會方意見不合掛冠而去。此外，車路士新兵尼干古因半月板撕裂須做手術，勢難於12月前在聯賽「地標」。

盧柏迪古去年10月成為當時在英超下游掙扎的狼隊領隊，終助球隊以第13名衝線，惟他今夏目睹狼隊出售魯賓尼維斯及魯爾占美尼斯等5將後，卻未有投資添入具質素新兵，終決定與會方達成離隊協議，其接班人很有機會是40歲的加利奧尼爾。奧尼爾上季領軍般尼茅夫避過降班後被辭退，而現執教的般茅的是西班牙前國腳伊拉奧拿，而狼隊開咧戰對手曼聯，據報已同意讓守將哈利馬古尼轉投韋斯咸，費用為3000萬鎊（約3億港元）。

尼干古開刀長唞16周

今夏加盟車路士的前鋒尼干古上周友賽多蒙特觸傷左膝，初時以為並不嚴重，但經檢查後發現半月板撕裂，須做手術及需養傷16周才可復操，勢將無法在12月前復出。

至於曼城則據報初步報價7000萬鎊（約7億港元）求購韋斯咸中場盧卡斯柏基達。「鎚仔幫」同時向降落英冠的修咸頓的中場禾特普斯打主意，若能支付3200萬鎊（約3.2億港元）轉會費應可成交。阿仙奴已同意斥資3000萬鎊，與來自賓福特的門將大衛拉耶簽約5年，「兵工廠」門將馬特端納則已以700萬鎊的價錢簽約諾定咸森林4年。

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