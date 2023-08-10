巴塞反勝熱刺奪甘柏盃 拜仁提價至9.4億搶卡尼

魯營翻新 巴塞另借場地作主場

由於魯營球場需翻新，巴塞隆拿新一季將借用市區內的奧林匹克球場作為主場，以甘柏盃為起用這新主場的首仗，有超過3.5萬名觀眾入場，面對未有卡尼及占士麥迪臣等主力到訪的熱刺，主隊由波蘭籍射手羅拔利雲度夫斯基3分鐘先開紀錄，客隊中場奧利華史基普其後一射一頂梅開二度，在上半場反超前2：1。巴塞於完場前12分鐘連入3球，包括費倫托利斯傳射居功，終勝4：2。

兩新兵來投 熱刺今夏累計6簽

至於卡尼今季去留，德國《天空體育》報道，拜仁慕尼黑準備向熱刺提交第4次報價，轉會費連浮動條款高達1.1億歐元。另有報道稱，這名30歲英格蘭隊隊長希望本周末新一季英超首戰前決定去留。而熱刺落實兩名新兵加盟，包括禾夫斯堡的22歲荷蘭籍中堅雲迪尹，以及羅沙里奧中央的19歲阿根廷籍前鋒維利斯，轉會費分別為4300萬鎊（約4.28億港元）及1200萬鎊（約1.2億港元），新帥普斯迪高路帶領下，今夏已有6名新兵。