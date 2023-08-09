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體育

升班馬難寄厚望 新季護級大惡鬥 盧頓僅靠鬥志搭夠 韋斯咸狼隊恐再陷降班漩渦

【明報專訊】經歷過因破天荒中途加插世界盃而延長的球季後，相應被壓縮的暑假轉瞬即逝，新一年度英超本周揭幕，卻未有一隊真正萬事俱備。別說如曼聯般基本齊腳的寥寥可數，尤有甚者乃盧頓連球場也趕不及執修，降班膽捨我其誰。升班馬發圍還看般尼，狼隊則勢成犧牲品讓出頂級聯賽席位，韋斯咸亦恐再陷意料之外的苦戰。

上屆英超罕見地沒有出現升降機，富咸、般尼茅夫及諾定咸森林悉數生還，惟頗大程度得益於其他護級隊伍的救亡行動太慢太差。是以般茅過橋抽板，辭退臨危受命的加利奧尼爾，改由伊拉奧拿接掌帥印，看似無情，實屬合理。伊拉奧拿乃狂人比爾沙門徒，重視高位瘋搶、強調進攻就係最佳防守，但狂得來亦注入結構。以往憑Bournemouth前面有個AFC而自動位列榜首開鑼的般茅，雖然去年開始失掉此一剎那光輝，卻隨時在場上做巨人殺手補數炮製驚喜，至少也保證不會沉悶。首輪迎擊韋斯咸，將是西班牙少帥的立威戰。

鎚仔幫倘專注聯賽前景尚可

韋斯咸去屆抹一額汗，由於重心放在歐協聯，代價為本土賽乏善足陳，尤其聯賽長期徘徊降班線附近。今季格局只有更壞，絕無變好。藉歐協聯奪冠升格逐鹿歐霸，理論上需提升兵源質量，但至今反而有出冇入；天價出售隊長賴斯以為大賺，偏偏導致引援屢遭抬價處處碰壁，甚至有傳領隊莫耶斯為此憤然打算掛冠。不過一山還有一山低，「鎚仔幫」起碼現存班底斤両尚可，倘專注英超搶分，前景不算悲觀，肯定完勝一副散班格的狼隊。

一度包艇、半程尾二，狼隊全賴教頭Lopetegui（盧柏迪古）力挽狂瀾，執番條命後倒見愈玩愈縮，多名主力或賣走或約滿，增兵為零，於是又來一次主帥激到想劈炮，並據稱已斟介加利奧尼爾，問你死未。那麼有否更庸劣的呢？不就是盧頓囉。十餘年前瀕臨破產的陰霾仍在，主場的傳媒設施未完成升級令第二輪聯賽押後，同時正準備兩三年後啟用新球場，重返頂級聯賽僅視為額外獎賞，逛一圈儲多個錢，組軍慳得就慳，原有的戰術與技術也欠缺獨特可取元素，純粹一支靠鬥志搭夠的典型低組別球隊而已。

般尼面貌全非 護級綽綽有餘

其實，以英冠亞軍身分再戰頂級聯賽的錫菲聯也不見得比盧頓好很多，即使大致維持兩年前降班時的框架，惟綜合實力比當時猶有不如，去季陣中首席射手伊利文尼戴耶轉投馬賽更屬致命傷，唯一希望乃塘水滾塘魚，用愛華頓或諾定咸森林做踏腳石上岸。然而對比這兩隊，錫菲聯或多或少落在下風，所以來年大抵僅餘般尼續留英超。

長年憑體力化高Q大棍打天下的般尼，逐漸走進死胡同而終須告別，幸而能好好把握「空窗期」重新設定，極速回歸後相當積極擴軍。新教頭高柏尼球員時代於哥迪奧拿麾下數載，縱非直接師從哥帥，總學到一些理念。全新面貌的般尼注重地面推進與後場組織，惟亦保留長傳板斧應急，戰術變化不呆板。當然，從上季盃賽無力抗衡曼市雙雄可反映質素遠遜班霸，但護級應該夠用有餘了。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高

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